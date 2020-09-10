Ракова: в Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ и гриппом

Как врачи оценивают российскую вакцину, близка ли победа над COVID-19? Удалось ли столице преодолеть экономические шоки от пандемии и какие новые правила ждут школьников и их родителей? Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

- Анастасия Владимировна, давайте поясним, где мы находимся.

- МЫ находимся в Центре телемедицины, который у нас хорошо себя зарекомендовал во время COVID-19. И сейчас центр работает на тех больных, которые больны коронавирусом и лечатся на дому. С ними ежедневно связываются врачи и отслеживают их состояние здоровья. Сейчас у этого телемедицинского центра дополнительная функция – он осуществляет мониторинг здоровья тех, кто у нас принимает участие в исследовании по вакцине от коронавируса.

- То есть у вас сегодня важный день, потому что он первый после того, как стартовали исследования.

- Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек. Сегодня с утра их всех уже обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то немного болит голова, но все это в пределах нормы при любой вакцинации.

- Как работает вся эта система? Я так понимаю, что разница между первой вакцинацией и второй – 21 день. Правильно? И вот в течение 21 дня специалисты отслеживают состояние больного?

- Все исследование и наблюдение за состоянием здоровья человека происходит в течение полугода. Соответственно, предполагается длительный период общения участника исследования и врачей. Мы постарались, чтобы весь процесс исследования был максимально инновационным и интерактивным. Первое: вся документация по исследованиям формируется исключительно в электронном виде. Вся информация о человеке – в медицинской карте. Так как общение предполагает длительный период времени, мы постарались сделать линейку коммуникации максимально широкую, начиная от приложения, в котором человек может рассказать о состоянии своего здоровья.

- У вас, я смотрю, тоже есть такое приложение?

- У меня есть такое приложение. И вы каждый день заполняете ваше самочувствие по чек-листу. Автоматически результаты отражаются в электронной карте и попадают к врачу, который наблюдает вас уже в телемедицинском центре. Есть люди, которые любят поговорить, есть люди, которые любят, когда им звонят, поэтому отдельно еще есть колл-центр, который также, по чек-листу, будет с определенной периодичностью проверять состояние здоровья человека. Более того, для определенных групп мы используем инновационные браслеты, которые измеряют основные показатели здоровья, и также автоматически передают и в электронную карту, и в ситуационный центр, где операторы могли бы отслеживать состояние здоровья человека ежедневно. Повторюсь: в первые три дня, которые наиболее важны, мы всем в обязательном порядке будем звонить из телемедицинского центра, и осуществлять видео-консультацию и наблюдение за состоянием человека.

- Что вы можете сказать по динамике? Много ли желающих принять участие в исследовании?

- В исследовании должно принять участие 40 тысяч человек. У нас очень активно идет запись соискателей. На сегодняшний день их уже более 35 тысяч. Кто-то по медицинским показаниям не сможет принять участие, кто-то, как обычно, подаст заявление, но не придет. Поэтому желающие еще могут записаться и принять участие. Я понимаю желание людей! Они активно записываются – по 5-6 тысяч в день у нас идет прирост. Все, конечно, хотят обезопасить себя и своих близких от COVID-19.

- Не боятся, нет? Потому что очень много опасений.

- Вся социология показывает, что люди "раскладываются" на две крупные группы: примерно 50% готовы идти прививаться хоть завтра, а кто-то еще сомневается, думает.

- Вы все время говорите "исследование вакцины". Еще поступала информация про то, что вакцина поступила в гражданский оборот. Это одна и та же вакцина или это разные вакцины?

- Хороший вопрос! Существует одна единственная вакцина, которая на сегодняшний день разработана институтом Гамалеи, и официально зарегистрирована министерством здравоохранения. В ближайшие дни она поступит в гражданский оборот, и будет прививаться как любой другой вакциной. И наряду с гражданским оборотом осуществляются пострегистрационные крупнейшие исследования для того, чтобы расширить группу людей, которым может быть рекомендована эта вакцина – это люди старше 60 лет. В Москве их несколько миллионов, и это основная группа риска. И, конечно, мы очень заинтересованы в этом исследовании, в его результатах и в расширении группы, на которых будет применяться эта прививка. Поэтому наравне с гражданским оборотом проводится это исследование. И в рамках этого исследования Москва получила достаточно большой объем доз, который позволяет людям и привиться, и иметь медицинское наблюдение в течение определенного периода.

- А вы сами привились?

- Да, я привила себя.

- Как ваше состояние?

- Нормальное состояние. Была небольшая температура 37,2 полдня, и немного болела спина. Ничего особенного, как при обычной вакцине гриппа. Всем своим друзьям и родственникам я рекомендую прививаться.

- Еще в соцсетях сейчас, естественно, идет очень бурное обсуждение вакцины, и того, как проводятся исследования, и очень много мифов, которые, как бы мне хотелось, вы либо подтвердили, либо развеяли. Во-первых, ходят слухи, что вакцина станет не бесплатной, а платной, и очень дорогостоящей! Во-вторых, многие опасаются, что прививка будет не на добровольной, а на принудительной основе. Что вы можете сказать?

- Хочу сразу сказать, что никакой принудительной вакцинации не может быть. В любом случае, она будет добровольной. И об этом и мы уже неоднократно говорили, и министерство здравоохранения, и разработчики Я думаю, что вакцина также будет бесплатной, и войдет в календарь прививок. На сегодняшний день, как я уже сказала, мнение людей разделилось: 50% хотят прививаться, 50% сомневаются. Но на сегодняшний день проблему я вижу в другом – ни одна промышленность не может оперативно обеспечить выпуск массового объема вакцины, чтобы обеспечить всех желающих. Поэтому, когда вакцина поступит в гражданский оборот, это будут очень незначительные партии. И, конечно, в первую очередь мы будем использовать их для групп риска, к которым относятся врачи, учителя и какие-то другие службы городского хозяйства, которые непосредственно общаются с людьми. Но еще раз повторю, это будет исключительно "добровольная история"!

- Как говорят, осенний сезон увеличивает риск второй волны коронавируса. Какие нововведения нас ждут? Вы уже предпринимаете что-то, чтобы избежать неприятных ситуаций?

- До этого весь период борьбы с COVID пришелся на весенне-летний период, когда другие инфекции затухают. По большому счету, все люди, у которых были признаки ОРВИ, в большей степени, конечно были инфицированы коронавирусной инфекцией, что облегчало работу медицинских структур.

Сейчас мы входим в осенне-зимний период, когда идет объективный рост различных вирусов и инфекций. И мы понимаем, что наряду с больными COVID мы получим достаточно большое количество больных ОРВИ и гриппом, что является сезонным явлением. Поэтому, конечно, мы должны перестроить всю работу нашу городской системы здравоохранения, и основные акценты сделать на правильную дифференциацию диагноза, на выбор лечения, исходя из окончательно установленного диагноза. Мы должны сделать так, чтобы не допустить или по максимуму исключить пересечение инфекций и инфицирование людей, больных, допустим, гриппом и еще какой-то инфекцией.

Поэтому мы по новой отработали все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и работы скорой помощи, и со следующей недели их в полном объеме запустим.

Какие же основные новации? Первое: как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус – это правило остается, оно незыблемо! Но если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному COVID, как было раньше – он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом, и он будет лечиться по тем алгоритмам, которыми предполагается стандартное лечение этих заболеваний. Понятно, что не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней.

Вторая новация заключается в том, что, так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объемы тестирования также на грипп. В первую очередь в обязательном порядке даже при лечении на дому тестировать на грипп будут тех, у кого есть явные признаки, позволяющие заподозрить грипп: высокая температура, ломота и так далее. Быстрые тесты на это существуют.

Люди с симптомами ОРВИ также относятся к группе риска, и их мы тоже обязательно будем тестировать на грипп. И скорая помощь в случае госпитализации пациентов в больницу в обязательном порядке также должна сделать тест на грипп, чтобы исключить эту инфекцию, и, соответственно, заражение других людей.

Следующий момент – пневмония. Мы тоже выбрали для себя тактику в предыдущий период, что любой больной с вирусной пневмонией, которую достаточно хорошо видно на снимке КТ, является COVID-больным, вне зависимости от положительного или отрицательного теста на ПЦР.

Это было вполне оправданно в мае, когда инфекций было минимальное количество, когда у нас не всегда хорошо работала ПЦР-система – нужно было время, чтобы ее хорошо наладить.

Сейчас мы меняем правила: для того, чтобы человеку поставить диагноз "ковидная пневмония", надо, чтобы была вирусная пневмония, которая видна на КТ, должен быть либо положительный тест на COVID, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. То есть, мы вводим дополнительную диагностику пневмонии, чтобы правильнее и более точечно лечить людей.

И еще одно очень важное направление – мы четко развели всю нашу стационарную коечную мощность. Те койки и те учреждения, которые будут работать на ОРВИ и грипп, внебольничную пневмонию нековидного происхождения, и те лечебные учреждения, которые по-прежнему будут отслеживать ковидных больных. Мы распределили эту мощность по городу, определили алгоритмы и критерии диагностики и госпитализации, и со следующей неделе приступаем работать в этом режиме.

Еще очень важная вещь – вакцинация от гриппа. Это стандартная процедура, которая каждый год проходит в Москве. Но в этом году в связи с заболеванием COVID она приобретает особую актуальность. Очень надеемся, что москвичи у нас будут сознательными, активными и действительно массово привьются от гриппа, тем самым уменьшив распространение инфекции в городе в осенне-зимний период.

Сейчас у нас нет сезона гриппа, и прививаться надо именно сейчас, потому что он пойдет ближе к концу октября – началу ноября. И мы видим, что на сегодняшний день уже более 400 тысяч москвичей привились от гриппа, и я надеюсь, что мы выйдем на те же или даже большие цифры, которые были в прошлом году, по вакцинации от гриппа.

- Каково ваше личное ощущение по новому сезону? К чему готовится мэрия?

- Конечно, в условиях осенне-зимнего сезона и заболеваемость будет расти, и мы к этому, в принципе, готовы. И я надеюсь, что город будет функционировать в нормальном режиме вне зависимости от повышения или сохранения заболеваемости.

- А какой сейчас популяционный иммунитет в Москве?

- Популяционный иммунитет у нас сейчас стабилизировался, и колеблется в районе 20%. Но этот иммунитет мы измеряем на основании антител. Все знают, что помимо антител показателем иммунитета является Т-клеточный иммунитет, который достаточно сложно измерить. И совместно с федеральными и медицинскими, и научными организациями мы создали такую коллаборацию, и проводим сейчас исследования на Т-клеточный иммунитет популяционный. И я думаю, что первые результаты у нас будут в конце октября, которые покажут более достоверную картину, какой иммунитет у населения в целом.

- Но можно ли говорить, что сейчас ситуация стабилизировалась?

- Ситуация стабильна. Надеюсь, что мы пройдем этот период нормально.

- Еще один важный вопрос – последствия коронавируса для всех московских проектов, которые вы курируете. В каком они сейчас состоянии? Это отбросило их на полгода назад?

- Конечно, мы немножко затормозили в весенний период в реализации некоторых проектов, но я очень надеюсь, что мы за лето и за осень наберем темпы и нагоним все отставание. У нас по вложениям в инфраструктуру здравоохранения были очень большие планы на этот год. Но, несмотря на пандемию, наши строители – большие молодцы, и они вышли на строительство 10 корпусов новых больниц, в том числе, и на новую крупнейшую инфекционную больницу в городе, решение о строительстве которой мы приняли два года назад. То есть все строительные объекты строятся! И темпы мы сейчас набираем.

У нас крупный проект – это реновация поликлиник. Мы планировали в этом году реализовать ремонты 50 поликлиник. По факту у нас получится в 37, но это не так мало! И вот это отставание мы обязательно нагоним в следующем году. Но есть и положительные вещи от COVID: в связи с тем, что нужны были дополнительные коечные мощности, мы оперативно в начале года отремонтировали 13 корпусов (правила ремонта были упрощены), и поэтому это позволило нам очень быстро отремонтировать корпуса. Мы их использовали под COVID. Больше 80 тысяч квадратных метров медицина Москвы приобрела за этот короткий период.

Мы реализуем крупный проект обновления оборудования как в поликлиниках, так и в стационарах. Был проект КЖЦ – Контракт жизненного цикла – когда мы покупаем и оборудование, и сервис по этому оборудованию. Мы планировали завершить его до середины лета, а сейчас сроки сдвинулись до конца октября. Я думаю, это некритично, и мы в полном объеме его реализуем. Реализуется проект "Электронная медицинская карта", и я думаю, что какого-то существенного урона для проектов в той сфере, которые я курирую, у нас не будет.

- Что касается школ: все перешли наконец-то в долгожданный режим офлайн. Как вы считаете, те меры, которые сейчас принимаются – меры инфекционной безопасности, не слишком ли жесткие? Как вы можете их оценить?

- Мы очень долго отрабатывали все механизмы, которые мы вводим в школы, регламент работы каждой школы – и с учителями, и с родителями, и с Роспотребнадзором. Конечно, эти регламенты непростые, они создают дополнительное обременение и для учителей, и для детей, и для родителей. Но они действительно необходимы, и они действительно работают. Прошло 10 дней, как мы "запустили" школы, и я не вижу каких-либо серьезных проблем и опасений: механизмы работают, регламенты работают – никаких существенных сбоев нет. И детские сады, и школы в полном объеме функционируют, нормально реализуя программы.

Конечно, у нас есть единичные классы, которые закрываются на карантин, но это, скорее, меры безопасности, а ни в какой мере не показатель распространения заболевания. Заболеваемость среди детей носит единичный характер, и другие дети, скорее всего, так и останутся контактными. Мы детально за этим следим. И пока рано делать выводы, потому что не такой большой период прошел.

- Еще во время эпидемии коронавируса возникло такое понятие, как "коронавирусная безработица". Скажите, как сейчас в Москве выглядит рынок труда? Как трансформируются службы, которые обслуживают других работой?

- Конечно коронавирус сильно ударил по рынку труда. Но ситуация сейчас более-менее стабилизируется от пиковых нагрузок, которые мы имели в апреле месяце. В апреле месяце к нам каждый день приходило около 10 тысяч людей, которые встали на биржу труда. Сейчас это где-то 1,5 тысячи, тысяча. Уровень безработицы существенно вырос – сейчас составляет 2,9%. Но еще раз скажу, что ситуация стабилизируется, и мы научились работать в новых условиях и осваиваем новые компетенции, и рынок постепенно восстанавливается, предлагая все новые и новые вакансии.

На сегодняшний день совместно с сайтами, которые предлагают вакансии, у нас по городу 180 тысяч вакансий, это реальные вакансии, которые действительно можно занять соискателю. Для сравнения скажу, что в период пандемии у нас было 40 тысяч вакансий, а сейчас – 180 тысяч. Это реальная возможность работы.

Более того, мы отрабатываем новые формы работы с работодателями. Когда мы, контактируя с конкретным работодателем, определяем, каким требованиям должен соответствовать соискатель на должность, какими навыками он должен обладать, и уже учим в центрах занятости соискателей именно этим навыкам, компетенциям, чтобы они максимально отвечали требованиям работодателей.

У нас очень много успешных кейсов, и я надеюсь, что мы сможем все эти вопросы решить, учитывая, что экономика восстанавливается, рабочих мест становится все больше и больше.

- А кто сейчас наиболее востребован?

- На сегодняшний день у нас есть потребность в ритейле, в услугах различных, в торговле. Хорошо востребованы специалисты IT в электронной торговле.

- То есть те, которые и выжили во время пандемии.

- Да.