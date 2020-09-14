В Москве отменили 14-дневный карантин для больных ОРВИ

Москвичам с ОРВИ теперь не нужно будет отбывать обязательный двухнедельный карантин. Правда, только в том случае, если анализ на коронавирус у них окажется отрицательным. В столице начали действовать новые правила, по которым пациентов с COVID-19 решено отделить от тех, кто просто подхватил простуду.

Вера с сыном теперь гуляют допоздна. Две недели пришлось провести в квартире. У ребенка поднялась температура. И хотя диагноз – ангина, а тест на ковид – отрицательным, постановление о карантине все равно выписали.

"Люди готовы сидеть, если ковид, если положительный результат, но сидеть две недели, когда простое ОРВИ и отрицательный тест – я не готова, например", – говорит Вера Сосновская.

И не нужно. Тестировать на коронавирус будут по-прежнему всех с температурой. Но на карантин сажать только тех, у которого анализ покажет положительный результат.

"Тем людям, у которых не подтверждается коронавирус по результатам ПЦР-тестирования – режим самоизоляции в течение 14 дней не предусмотрен", – сообщил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

Это связано и с тем, что тесты стали чувствительней. И со сменой сезона.

"Мы входим в совершенно другой период, в осенне-зимний, когда идет объективный рост различных видов вирусов и инфекций. И мы понимаем, что наряду с больными ковидом, получим доставание количество больных ОРВИ и гриппом", – отметила Анастасия Ракова, заместитель мера Москвы по вопросам социального развития.

Не перепутать – такую задачу теперь ставят перед врачами. Чтобы не допустить перекрещивания потоков пациентов и сочетания инфекций.

Диагностика теперь будет более дифференцирований. Пациенту с симптомами ОРВИ предложат сделать сразу два теста – на коронавирус и на грипп. Если оба отрицательных – выходить на работу можно после исчезновения симптомов.

По-новому работают и инфекционные больницы. Одно приемное отделение – для тех, у которого ковид уже подтверждён. Второе – для тех, у кого инфекция неуточнённая. Диагноз по КТ больше не ставится. Решение – в "красную" или "зеленую" зону – только после серии тестов.

"Знаменитое "матовое стекло" – это проявление не только кароновирусной инфекции, это и ещё следствие других, не только воспалительных заболеваний. Поэтому для более чёткой, более ясной постановки диагноза мы ещё используем и экспресс-тесты и конечно же ПЦР-диагностику", – проинформировал общественность Валерий Вечорко, главный врач городской больницы № 15 имени Филатова.

Такой подход уже спасает. У Аллы КТ показала картину пневмонии. Более тщательная диагностика показала: проблема не в легких – страдает желудочно-кишечный тракт.

"Выяснилось, что дали о себе знать старые болячки и, собственно, это даже не лёгочная пневмония была, хотя по КТ она была изначально", – призналась Алла Соловьева.

Сезон простуд для врачей в этом году будет особенно непростым. Чтобы упростить задачу медикам, а заодно защитить себя и близких – достаточно откликнуться на простой призыв – вакцинироваться от гриппа.

Бесплатные прививки – во всех районных поликлиниках. И в полусотне мобильных пунктах у метро.