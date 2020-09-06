Замминистра просвещения высказался о дистанционке, прививках и тестах

Если родители считают, что в какой-то период времени ребенку лучше заниматься дистанционно, то это их право, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. В эфире радио "Комсомольская правда" чиновник напомнил, что для этого достаточно написать заявление по установленной форме, в котором обосновать перевод ребенка "на дистанционку".

Такой вариант обучения доступен в большинстве регионов России. Некоторые школы в регионах России, в том числе в Забайкалье и Свердловской области, уже перешли на полностью дистанционный формат обучения. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение.

Глушко отметил, что в ряде случаев переход на дистанционный режим происходит из-за выявления случаев коронавируса в школах. Ситуация мониторится в ежедневном режиме и такие случаи действительно фиксируются, хотя учебный год только начался. Однако от школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус в течение всего учебного года. Главная задача учебного заведения – организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой или признаками респираторных заболеваний. Из-за того, что дети болеют COVID-19 редко, главное внимание уделено тем, кто работает в школе: учителя, администрация, работники столовых и пр. Учительский персонал будет вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, никто не будет принуждать педагогов делать прививку.

Министерство просвещения РФ призвало родителей участвовать в организации санитарных мер в школах. Чтобы родительские комитеты и советы школ участвовали в контроле соблюдения санитарных мер, ношения масок, в разделении потоков учеников и пр.

В ближайшее время Минпросвещения займется налаживанием графика питания учеников – из ряда регионов поступили жалобы на сбои в этом процессе из-за смещения времени уроков.