Полицейский Волк Меркурий по запаху одежды поймал насильника

В заброшенном доме в Петербурге полицейский пес по запаху одежды обнаружил 15-летнюю девочку. Ее туда затащил и намеревался изнасиловать 36-летний неработающий местный житель.

О пропаже дочери поздним вечером 9 сентября сообщила мать девочки. Она рассказала, что дочь ушла из дома в городе Ломоносов и не вернулась.

Служебная овчарка по кличке Волк Меркурий по запаху одежды девочки взяла след и привела полицейских к заброшенному дому и подъезду.

Мужчину обнаружили в тот момент, когда он пытался совершить в отношении несовершеннолетней преступление сексуального характера, сообщили местному порталу 47news в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сначала он, угрожая кухонным ножом, надругался над девочкой на берегу Финского залива, а затем увел в заброшенный дом.

Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и хулиганство, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, и освободился он из мест лишения свободы несколько лет назад.