Вышедший из тюрьмы насильник надругался над школьницей в Калининграде

В Калининграде задержали предполагаемого насильника, который прятался в кустах недалеко от места преступления. Жертвой злоумышленника стала 15-летняя девочка, которую 42-летний мужчина подкараулил по пути из школы.

Нападение было совершено днем 9 сентября в Московском районе Калининграда. Подозреваемый нанес пострадавшей несколько ударов, сдавил шею руками, после чего изнасиловал. Спустя пару часов мужчину задержали в нескольких сотнях метров от места, где он надругался над девочкой.

Как оказалось, ранее он был судим за аналогичное преступление, а на свободу вышел только полгода назад. Меру пресечения подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней пока не избрали.

Со школьницей работают психологи.