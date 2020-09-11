Две девочки отбились от насильника на востоке Москвы

Восемнадцатилетнего москвича заподозрили в попытке изнасиловать двух школьниц. Предполагаемого злоумышленника уже задержали, следователи ходатайствуют об аресте.

Точный возраст девочек не называется, известно лишь, что им нет и 14 лет и обе они живут на востоке столицы. Нападения были совершены с разницей примерно в час днем 9 сентября, при этом действовал подросток по одной схеме: примечал на улице ученицу, следовал за ней до подъезда, а как только она переступала порог, нападал со спины. В обоих случаях насильник своей цели не достиг – девочки громко кричали и отбивались, так что преступнику пришлось убегать.

Его оперативно задержали. Теперь злоумышленнику, если его вина в покушении на изнасилование потерпевших, не достигших 14-летнего возраста, будет доказана, грозит от 12 до 20 лет в колонии.