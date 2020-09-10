Доминике с редким пороком сердца необходима сложнейшая операция

У 13-летней Доминики из Сочи сложнейший порок сердца. За свою жизнь девочка перенесла уже несколько операций, однако кардинально улучшить ее состояние врачи не смогли. Из-за сильной одышки Доминика фактически всю жизнь вынуждена или лежать, или сидеть. И в будущем ситуация будет только ухудшаться. Действительно вылечить Доминику могут специалисты бостонского кардиоцентра, там есть опыт проведения операций детям с таким редким пороком. Но стоимость лечения составляет 10 206 446 рублей. Это непосильная сумма для мамы девочки.

Девочка родилась 15 января 2007 года в родильном доме города Сочи. Малышку оценили 7/8 по шкале Апгар.

"На следующее утро при осмотре врач долго ее слушала, смотрела, а когда сняли носочки, то увидели, что у нее синие стопы ног. Ничего мне не говоря, врач с доченькой побежала в реанимацию", – вспоминает мама девочки.

Вскоре кардиолог сообщил, что у ребенка очень редкий порок сердца – аномалия Эбштейна, дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) и комбинированный стеноз легочной артерии. В три месяца диагноз подтвердили в краевом Центре грудной хирургии, сказав что ребенка ждет череда операций, однако порок не подразумевает радикальной коррекции, оперативное лечение будет только паллиативным.

К году состояние малышки сильно ухудшилось, она стала синеть и тяжело дышать. И в январе 2008 года ей провели операцию по наложению системно-легочного анастомоза. Затем родители по совету врачей обратились в Ереванский КЦ "Норк-Мараш", где в 2,5 года малышке провели еще одну операцию. Однако она прошла тяжело и не совсем так, как планировалось.

В 3 года из-за дальнейшего ухудшения состояния девочке была рекомендована паллиативная операция Фонтена (после нее следующим этапом лечение идет только пересадка сердца).

Тогда мама стала искать другие варианты лечения. Доминику обследовали в берлинском кардиоцентре, убрали сужение легочной артерии и несколько лет наблюдали за ее состоянием, выбирая момент для проведения радикальной лечебной операции. Но последние результаты обследования не внушали надежд. Оперировать ребенка в Берлине в итоге не рискнули, рекомендовав обратиться в клинику в Бостоне, где есть опыт лечения таких сложных случаев.

"Долго не думая, мы написали в Бостон. Вердикт нас порадовал: да, возможна радикальная коррекция порока. То есть у Доминики будет все правильно, как у здорового ребенка, все на своих местах. Но сумма операции для нашей семьи просто колоссальная – 141 168 $ (10 206 446 рублей)", – говорит мама девочки.

"Сейчас мы с доченькой на финишной прямой в борьбе за ее жизнь и здоровье. В этой 13-летней борьбе остались мы с ней и с моей мамой инвалидом 2 группы. Папа не выдержал всего этого и ушел. Доминика очень любит рисовать, учится на отлично и мечтает, как и все дети, ходить в походы, кататься на роликах. Нно пока из-за отдышки может только сидеть на лавочке и наблюдать за ними. Мне больше совсем нечего продать, все было потрачено ранее на операции. Помогите нам, я вас очень прошу, не оставьте нас в конце нашего долгого пути к выздоровлению!" – обращается мама Доминики ко всем неравнодушным людям.

Сделать пожертвование можно, отправив SMS на номер 7545 (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Также сделать взнос можно через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Алексеевой Доминике").