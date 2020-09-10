Кузяев в "Спартаке"? Обе стороны опровергают факт переговоров

Футболист сборной России Далер Кузяев, который в конце прошлого сезона отказался продлевать контракт с питерским "Зенитом", продолжает поиск нового клуба. Инсайдеры сообщили, что им интересуются испанский "Алавес", турецкий "Галатасарай", а также российские "Спартак" и "Локомотив".

Особенно предметной была информация о контактах Кузяева со "Спартаком": издание "Спорт-экспресс" сообщило, что полузащитнику сделано заманчивое предложение на 2,5 млн евро в год от руководства "красно-белых". Впрочем, гендиректор московского клуба Шамиль Газизов опроверг факт переговоров.

Вскоре прошли сообщения и из окружения самого Кузяева: якобы игрок продолжает попытки устроиться в "Алавес", но и в случае неудачи предпочел бы перейти в зарубежную команду. Как считают эксперты, этому способствует наличие у Кузяева договоренности с "Зенитом": если футболист не уедет за границу, то "право первой ночи" на него имеет именно его бывшая команда.