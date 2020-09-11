Игрок сборной России Кузяев может перейти в "Саутгемптон"

Руководство английского клуба "Саутгемптон" заинтересовано в приобретении полузащитника сборной России Далера Кузяева. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" должен будет заменить Пьера-Эмиля Хейбьерга, ранее проданного в "Тоттенхэм Хотспур".

По информации Чемпионат.com, "Саутгемптон" нуждается в чистом опорнике. Кузяев, правда, на этой позиции в последнее время не играл, однако это не является препятствием для англичан.

В прошлом чемпионате России 27-летний полузащитник провел 20 матчей за "Зенит", в которых сумел отдать две результативные передачи.