В Тверской области местные жители помогли заблудившемуся лисенку вернуться в лес

В Тверской области местные жители провели спасательную операцию. Они вернули заблудившего в селе лисенка в естественную среду обитания. Благородную миссию сняли на видео.

Маленького зверя обнаружили в деревне Городня Калининского района, сообщает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". Испуганный он бегал по сельской дороге. Неравнодушные жители с помощью большого рыбного сачка поймали рыжика. Затем лесного зверя показали ветеринарам на наличие симптомов бешенства, после чего отвезли на машине ближе к лесу и выпустили. Лисенок долго выпутывался из сетей и стремительно побежал в сторону чащи.