Обамеянг обошел Озила. "Арсенал" продлил контракт габонца

Нападающий футбольной сборной Габона и лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с клубом на три ближайших сезона. При этом, по сообщениям инсайдеров, габонец стал самым высокооплачиваемым игроком "канониров", обойдя по зарплате немецкого турка Месута Озила.

"Арсенал" в этом сезоне выиграл два трофея на родине – Кубок Англии и Суперкубок, переиграв в решающем матче чемпионов из "Ливерпуля". В обоих победах специалисты отмечают большой вклад Обамеянга, которому в результате был предложен шикарный личный контракт.

Форвард еще на 3 года останется в стане "пушкарей", сообщает The Athletic. При этом инсайдеры издания сообщают, что зарплата габонца превысит нынешний верхний предел, которым владеет Озил – 350 тыс. фунтов или 385 тыс. евро в неделю. Впрочем, о конкретной сумме, которую будет получать Обамеянг, не сообщается.