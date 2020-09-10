Умерла звезда "Игры престолов" и возлюбленная Джеймса Бонда

Умерла британская актриса Дайана Ригг. Ей было 82 года. Полгода назад у нее диагностировали рак.

Агент актрисы Саймон Бересфорд рассказал, что Ригг умерла дома в семейном окружении. Отмечается, что ее смерть была "мирной", сообщает BBC.

Дайана Ригг в 1988 году была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году титула Дама-Командор.

Мировую известность британской актрисе принесло участие в сериале "Мстители", а также роль девушки Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества". Также Дайана Ригг появилась в "Игре престолов" в образе Оленны Тирелл.