Самая большая лужа Южно-Сахалинска завела инстаграм в честь своего юбилея

Самая большая лужа Южно-Сахалинска решила покорить социальные сети и завела свой аккаунт в Instagram. Согласно описанию профиля, это произошло в честь ее 25-летия.

Лужа располагается возле дома 10 по улице Тихоокеанская. Отмечается, что ей пора уже по-взрослому осваивать Instagram.

В настоящее время на аккаунт подписались около двух тысяч человек. Подпись под одной из фотографий гласит, что лужа является самой большой, старой и могущественной в микрорайоне. Кроме того, на протяжении 25 лет ее не могут победить городские власти.

Еще день назад на аккаунт были подписаны шесть человек. Теперь автор профиля в шутку отмечает, что за сутки количество подписчиков увеличилось на несколько сотен, поскольку грязь и шок-контент помогают привлечь большую аудиторию.

Пока неизвестно, кто ведет профиль лужи. Судя по всему, это человек, который хочет привлечь внимание общественности на существующую проблему, омрачающую жизнь жителям района в Южно-Сахалинске.