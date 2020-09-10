Инстаблогер испортил своим никнеймом аллею в Саратове, а потом извинился

Саратовские полицейские нашли вандала, изрисовавшего аллею возле памятника Чернышевскому — молодой человек даже не пытался скрываться.

В начале сентября 21-летний блогер решил, что "пора заявить о себе", и написал огромными буквами на аллее название своего аккаунта в Instagram, после чего разместил видео своей проказы в сети по написанному адресу. "Делай,делай так,как все бояться!", — гласит девиз на его странице в интернете (орфография и пунктуация сохранены).

На проделки жителя Аткарска в четверг, 9 сентября, обратил внимание градоначальник Саратова Михаил Исаев, потребовав при помощи все той же социальной сети извинений от молодого человека.

"Уверен, правоохранительным органам не составит труда установить его личность и привлечь к ответственности!" — написал мэр города в своем Instagram.

Спустя несколько часов Михаил Исаев разместил видео с извинениями молодого человека. "Благодарю правоохранительные органы за оперативное реагирование!" — отметил работу полицейских градоначальник и пообещал, что меру ответственности задержанного определят соответствующие ведомства.