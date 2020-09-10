В алтайском селе прошел сильный снегопад

На алтайское село Ташанта, расположенное в Кош-Агачском районе, в четверг, 10 сентября, обрушилась метель.

Первый снег, покрывший улицы и дома, растаял спустя несколько часов. В пользователи алтайских пабликов сообщают, что видели снег и в других районах республики, правда, не в таком количестве.

Село Ташанта расположено в горном районе на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря. Местные жители регулярно наблюдают резкую смену погоды — здесь снегопады поздней весной и ранней осенью редки, однако не являются уникальными явлениями.