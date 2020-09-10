Кузнецова проиграла Бушар в 1/8 финала турнира в Стамбуле

Российская теннисистка, 34-я ракетка мира Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в турецком Стамбуле за два часа 50 минут проиграла представительнице Канады Эжени Бушар – 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 2:6.

Кузнецова четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти, а у Бушар, занимающей 272-е место в рейтинге WTA, три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из 11.

Таким образом, россиянка покидает турнир, а Бушар вышла в четвертьфинал, где ей будет противостоять Данка Ковинич (92) из Черногории, переигравшая в 1/8 финала бельгийку Алисон ван Эйтванк – 6:3, 6:4.