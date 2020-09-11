Теннис. Бушар впервые за два года вышла в полуфинал турнира WTA

Канадская теннисистка, экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич – 3:6, 6:4, 7:5.

Бушар ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 15, а у Ковинич, занимающей 92-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из девяти.

Таким образом, канадская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Полона Херцог (Словения, 49) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 94). Бушар сыграет в 1/2 финала турнира WTA впервые с октября 2018 года.

Напомним, в 1/8 финала Эжени в трехчасовом поединке переиграла российскую спортсменку Светлану Кузнецову – 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:2.