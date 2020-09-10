Падение ВВП меньше, чем в других странах: Путин поставил задачу восстановить занятость россиян

К концу 2021 года занятость в России должна быть восстановлена до уровня 2019-го. Такую задачу 10 сентября поставил Владимир Путин. В режиме видеоконференции президент провел совещание по экономическим вопросам. И на этот раз особое внимание было уделено состоянию рынка труда в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Президент отметил: глубина экономического спада в России оказалась ниже, чем в других ведущих странах мира. Но сейчас восстановление деловой активности идет неравномерно.

Такой встряски глобальная экономика не переживала еще никогда. Из-за пандемии по всему миру на несколько месяцев были заморожены целые отрасли промышленности, строительство, торговля и бизнес.

ВВП еврозоны во втором квартале рухнул на немыслимые двузначные 15 процентов. Обычно этот показатель меняется всего лишь на сотые доли, причем со знаком плюс. Экономика США обвалилась на 9,5 процента. Россия на этом фоне выглядит лучше: минус 8,5 процента с апреля по июнь.

После снятия ограничений экономика медленно пошла на поправку.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге, – констатировал президент Путин. – Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях".

Помог экономике выстоять и вовремя накопленный запас прочности в виде резервов, и оперативная реакция властей: в считанные дни правительством были разработаны меры поддержки бизнеса и граждан – зарплатные кредиты, налоговые льготы, пособия на детей.

"Мы приняли беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы. Повысили максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ. Да, конечно, это тоже повлияло на рост этого формального показателя, – соглашается Владимир Путин. – Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно. Мы дополнили пособия выплатами на детей. Однако подчеркну: ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении, пока они еще не нашли работу".

Путин приводит цифры. Сейчас безработица в России превышает 6,3 процента экономически активного населения. Это примерно 3 миллиона 300 тысяч человек. Полтора года назад безработных было ощутимо меньше – 4,7 процента. Президент ставит задачу снизить количество людей, потерявших работу, хотя бы уровня докризисного 2019 года.

Глава российского государства просит министров на совещании представить конкретные предложения того, как увеличить занятость и доходы граждан. Решения должны найти отражение и в национальных проектах, и в федеральном бюджете. Правительство сегодня выделило на поддержку безработных еще 35 миллиардов рублей.