Миранчук – о переходе в "Аталанту": решил, что хочу выйти из зоны комфорта

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своем переходе из московского "Локомотива" в итальянский футбольный клуб "Аталанта".

"Про деньги думал в последнюю очередь. Да, я столько теряю, что дальше можно ни о чем не заботиться, но я решил для себя, что хочу выйти из этой зоны комфорта и проверить себя, – сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну. – Согласен, что этот момент – последний шанс уехать в Европу. Потому было бы тяжелее. И возраст позволяет и шанс хороший, клуб хороший, страна. Все сложилось так, как сложилось", – подытожил Алексей.

Миранчук подписал с "Аталантой" контракт, подробности которого не разглашаются. По информации СМИ, Алексей поставил подпись под пятилетним соглашением. По информации transfermarkt.de, "железнодрожники" выручили на продаже футболиста порядка 14,5 млн евро.

Ранее "Вести.Ru" уже сообщали, что российский хавбек вошел в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов "Аталанты"

Напомним, Миранчук – воспитанник "Локомотива", за который выступал на протяжении восьми лет. В составе московской команды Алексей принял участие в 228 играх во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 результативных передач. Также на его счету 25 матчей и пять голов за сборную России.