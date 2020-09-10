В Китае в страшном ДТП погибли российская блогерша и ее парень

В провинции на юге Китая Хайнань в результате ДТП трагически погибли российская блогерша Дарья Канова и ее возлюбленный Исаак. Девушка родом из Волгограда. В настоящее время родственники делают все возможное, чтобы перевезти ее тело на родину.

Трагический инцидент произошел еще 5 сентября, но известно о нем стало лишь сейчас. Пара ехала на двухколесном транспортном средстве глубокой ночью. Дарья Канова была в качестве пассажирки. В один момент электроскутер протаранил сзади легковой автомобиль, затем машина переехала водителя и девушку.

Прибывшие на место полицейские установили, что виновник ДТП был сильно пьян. К сожалению, Дарья и Исаак скончались еще до приезда медиков, сообщает V1.RU.

В Китае Канова занималась бизнесом. Волгоградка вела в Instagram блог, где рассказывала о жизни в Поднебесной.

В июле текущего года на Бали в результате аварии погибла 18-летняя российская блогерша Настя Тропицель.