Свидетели трагических дней: в музее Шмелева в Алуште представлены три Евангелия

Три Евангелия русского писателя Ивана Шмелева представлены в музее писателя в Алуште. Выставку привезли из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сообщает телеканал "Россия 24".

Представленные книги – свидетели драматических событий, выпавших на долю Шмелева в Алуште в дни Гражданской войны. Одно из Евангелий Шмелев приобрел, когда тяжело переживал потерю сына. В этот период он создал эпопею "Солнце мертвых", благодаря которой был дважды номинирован на Нобелевскую премию.

В 2015 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар от родных писателя более 200 предметов, связанных с его жизнью и творчеством. Это книги, личные вещи, предметы быта, фотографии и документы.