Глава РФПИ: в год за рубежом будут производить 500 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве за рубежом 500 миллионов доз отечественной вакцины в год, передает телеканал "Россия 24". Цифру озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время онлайн-конференции со странами Латинской Америки.

Среди партнеров – Бразилия. Она же вместе с Индией, Мексикой, странами Ближнего Востока, присоединится к клиническим исследованиям "Спутника V".

Российская вакцина стала первым в мире средством для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. Минздрав зарегистрировал ее 11 августа. 9 сентября стартовала третья фаза испытаний вакцины. В ней примут участие 40 тысяч добровольцев.