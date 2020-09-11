Цена на нефть марки Brent снова падает

Цены на нефть снова опустились ниже 40 долларов. Цена за баррель марки Brent на торгах опускалась до 39 долларов 80 центов, сообщает телеканал "Россия 24". Негатива добавили данные по запасам из США.

После шести недель снижения коммерческие запасы сырой нефти выросли более чем на 2 миллиона баррелей. Кроме того, растут опасения по поводу спроса. Согласно оценке S&P Global Platts, потребление углеводородов не вернется на докризисные уровни до 2022 года.

За прошедшую неделю добыча в Америке незначительно выросла и сейчас составляет 10 миллионов баррелей в сутки. До кризиса было 13 миллионов. Впрочем, резкое падение показателя в последние две недели было связано с природными катаклизмами.