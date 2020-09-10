"Пятьдесят оттенков красного": Орегон окутало "марсианской" мглой

Жители западной части американского штата Орегон уже который день ощущают себя покорителями Марса. Из-за стремительно расширяющихся лесных пожаров пейзажи Красной планеты сами пришли в город Стейтон и его окрестности.

Огонь уже уничтожил около 93 тысяч гектаров и вплотную подобрался к городам. Сначала губернатор штата Кейт Браун ввел режим чрезвычайного положения, а потом отдал приказ об эвакуации тысяч жителей, которые оказались в зоне наступления подгоняемого ветром пожара.

В Орегоне лесные пожары стали причиной гибели мальчика и его бабушки, в Калифорнии сгорели три человека, которых пока не опознали. Еще один ребенок умер в штате Вашингтон, и причиной его гибели тоже называют ненасытный огонь.

На территории трех пострадавших штатов зафиксировано 96 природных пожаров, их площадь превысила 1,375 миллиона гектаров.

Пользователи с печальной иронией отмечают, что жителям Стейтона впору снимать картину "Пятьдесят оттенков красного" – уже третий день в городе нечем дышать, движение по дорогам заблокировано из-за низкой видимости, а небо то и дело багровеет. Финал ленты рискует оказаться неутешительным: Кейт Браун прогнозирует, что огонь может привести к самому большому числу жертв и ущербу собственности в истории Орегона.