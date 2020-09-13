Природные пожары в США уносят все новые жизни

По информации американских СМИ, к настоящему времени число жертв лесных пожаров, бушующих в западных штатах США, достигло, по меньшей мере, 29. Ранее сообщалось о 23 погибших.

Так, в Калифорнии с середины августа текущего года в результате разгула огненной стихии погибли 19 человек, в штате Вашингтон жертвами пожаров стали двое детей, в Орегоне число погибших достигло, по меньшей мере, восьми, передает РИА Новости.

Как сообщили в Национальном межведомственном пожарном центре, сейчас на западе США бушуют около 100 пожаров, дым от которых может представлять опасность для жителей Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых частей Айдахо.

Некоторые из природных пожаров достигли рекордных показателей по своей площади. Так, наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Общая площадь пожаров составляет более 1,9 миллиона гектаров.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что в понедельник, 14 сентября, президент США Дональд Трамп отправится в Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами, передает ТАСС.