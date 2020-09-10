Природные пожары в Калифорнии унесли жизни 3 человек

В среду, 9 сентября, в Калифорнии в результате бушующих там природных пожаров погибли, по меньшей мере, три человека. В итоге общее число жертв стихийного бедствия выросло до 11.

Как сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в этом году общая площадь природных пожаров в штате возросла примерно до 930,7 тысячи гектара, данный показатель стал самым высоким в истории Калифорнии. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году – около 793,2 тысячи гектара, напоминает ТАСС.

К настоящему времени общее количество очагов возгорания, в том числе, ликвидированных, превышает 7 600, огонь уничтожил и нанес ущерб почти 4,5 тысячи домов и построек. Дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье США.