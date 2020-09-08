Площадь лесных пожаров в Калифорнии достигла исторического максимума

Пожары в американском штате Калифорния достигли рекордных для США масштабов. По данным пожарной службы, за этот год от огня пострадало более 800 тысяч гектаров земли. Пламя уничтожило почти 4 тысячи зданий. 8 человек погибли, сообщает телеканал "Россия 24". Для эвакуации жителей особо опасных районов власти применили вертолеты.

В последние месяцы метеорологи фиксируют в Калифорнии аномально высокую температуру. Отметка термометра в Лос-Анджелесе приближается к 50 градусам по Цельсию. Для города это рекордный показатель за последние 14 лет.