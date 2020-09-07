Природный пожар пожирает леса Калифорнии

Бушующий в калифорнийском округе Сан-Диего мощный лесной пожар распространился уже более чем на 2,1 тысячи гектара. К настоящему времени он локализован всего на 1 процент, горение идет с критической скоростью распространения.

По данным представителей местной пожарной службы, огонь может перекинуться на расположенные в этой местности здания. Жителей просят быть готовыми к эвакуации, передает ТАСС. Природный пожар вызвал перебои в электроснабжении, поскольку в результате разгула огненной стихии оказалось затронуто оборудование энергетической компании.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе национального парка Долина Смерти в Калифорнии была зафиксирована температура 54,4 градуса по Цельсию, которая может оказаться рекордной для штата. Жара вызвала нагрузку на электросети Калифорнии, что привело к отключениям электричества. Из-за чрезвычайной жары и пожаров губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации.