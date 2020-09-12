Пожары в Калифорнии: огненная катастрофа на западе США

Лесные пожары на западном побережье США превратились в настоящую катастрофу. Огнем охвачены три штата – Калифорния, Орегон и Вашингтон. Сгорели тысячи домов, есть погибшие. Площадь пожаров в Калифорнии почти достигла рекордных 900 тысяч гектаров. Уже побиты показатели огненного 2018 года.

"Здесь наложилось несколько факторов, которые сыграли негативную роль. Критически завышенный температурный режим. Быстрому распространению огня способствовал еще очень сильный сухой, горячий ветер – его скорость достигала 120 километров в час. Любой уголек, любой огонь, который ветер разносит, – это все очень быстро распространяется с очень большой скоростью", – пояснил Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

Воздух на западе США раскален до небывалых показателей. Температура в Лос-Анджелесе достигла в прошлое воскресенье 49,4 градуса Цельсия – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе.

На севере Калифорнии из-за пожаров небо окрасилось в оранжево-красные оттенки. Кадры из Сан-Франциско в американских социальных сетях сравнивают с картиной Апокалипсиса.

Жара вызвала нагрузку на инфраструктуру и привела к отключениям электричества. Чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров, крупная калифорнийская энергетическая компания обесточила некоторые районы штата.

Попытки дождевых облаков пробиться на запад лишь усугубляли ситуацию с пожарами. "Достаточно редкое явление – обильное количество гроз. В течение недели там было зафиксировано несколько тысяч гроз. Это постоянные удары с неба на уже подготовленную почву, на этот сухой лес, который вспыхивает, и моментально это все разносится", – отметил Рашид Исмаилов.

Климатологи всего мира пристально следят за природными катаклизмами в Америке. В последние десятилетия частота пожаров на западном побережье США увеличивается – это результат глобального изменения климата. На снимках мониторинга пожароопасной обстановки в округе Риверсайд, предоставленных госкоропрацией Роскосмос, отчетливо видны многочисленные очаги возгораний. Дым от пожаров распространяется по всему западному побережью.

"Регионы типа Калифорнии, полупустынные, регионы, в которых такие вещи должны проявляться в самую первую очередь. Из-за того, что они и так находятся на границе частой горимости, там относительно небольшие изменения внешней ситуации по климатическим условиям приводят к таким заметным последствиям", – рассказал Алексей Елисеев, Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор физико-математических наук.

Прогнозы пока нельзя назвать утешительными. Засуха продолжается, жара не спадает, а площадь возгораний растет. В пятницу в штате Орегон из зоны бедствия пришлось эвакуировать полмиллиона человек.