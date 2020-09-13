Воздух на западе США стал самым грязным на планете

В Лос-Анджелесе – небывалые пожары.

В дыму и огне Западное побережье США целую неделю. Пожар еще не потушен, но его уже признали самым разрушительным в истории Калифорнии. Здесь, в районе Сакраменто, очаг окрестили "медведем "- за то, с какой силой и мощью пламя неслось по лесу. "Огненный зверь" в этом округе убил 10 человек. Убежать от него было непросто. Узкая и извилистая лесная дорога. Деревья с обеих сторон. Женщина пыталась уехать. От высокой температуры колеса лопнули, машина перевернулась. Выбраться из огня она не смогла.

Сгореть или ехать в пекло – выбор был невелик. Спасались кто может и как может. Несколько человек попрыгали в ледяное горное озеро. Так и сидели в воде, пока не прилетели спасательные вертолеты.

Кристина Ковальски цепляется за малейшую надежду найти родных, которые жили там, где два дня бушевал пожар. "Я пытаюсь связаться со своей семьей уже больше суток, и связи нет. Я не знаю, как они, что с их домом. Надеюсь, он уцелел, но, скорее всего, нет, судя по тому, что я слышу", – говорит Кристина.

Погибших уже больше 30, а конца и края пожару не видно. Список жертв будет только расти, настраивают власти. Пропавших без вести на Западном побережье – десятки.

"Я искала свою маму три дня. Она не звонила мне. Вот у меня талон на посещение больницы, она там. Она нашлась. Но 16-летний паренек, наш сосед, он вырос у меня на глазах, не смог убежать – сгорел", – вспоминает одна из местных жительниц.

Орегон начал массовую эвакуацию – 500 тысяч человек. То есть каждый десятый житель штата должен уехать из дома. Возвращаться может быть некуда. Вместо 6 тысяч домов – пепелище. Погорельцам огонь ничего не оставил.

"Мы убегали ночью. Не смогли взять наших животных. Нам нужно было спасаться. Попрыгали в грузовики и поехали. Мы теперь бездомные, за гостиницу платит Красный Крест", – плачет один из местных жителей.

Бесплатная неделя в мотеле скоро закончится. Пока Красный Крест сюда еще приносит немного продуктов, еще кормят и помогают вещами родные. К ним и придется съезжать. Городка, в котором жили все эти люди, больше нет. "Мы потеряли все. Наша церковь сгорела, сараи сгорели, магазин, сгорела школа. Все лишились жилья, хаос", – говорят люди.

Калифорния в огне каждое лето. Но так сильно штат еще не горел – огонь разгулялся на 13 тысячах квадратных километров. Пожар пришел сверху, подгоняемый ветром, он буквально летел. Несколько метров асфальта пламя не заметило. Перекинулось на другую сторону дороги и сожгло все, что можно. От домов остались только номера. Пепелище дымится, а новые очаги все сильнее укрывают Западное побережье белым одеялом, под котором нечем дышать и ничего невидно.

На их улицах снова дым. Жители городка говорят про дежавю. Это Парадайс, прогремевший на весь мир 2двагода назад. Тогда здесь погибли 85 человек. С тех пор так и стоят эти лысые участки и черные деревья в ряд.

Официальная причина пожара 2018 года, как и многих других пожаров в Калифорнии, – изношенные сети. Трухлявым столбам и обветшавшим проводам много не надо – искрят.

"Это выглядит очень древним. За сетями никто не следит должным образом. Работай они как положено, у нас бы не было этой проблемы. Но, к сожалению, случился пожар. Я сужусь с ними сейчас. Я думаю, мы выиграем суд. Но вот хватит ли денег на то, чтобы восстановить все потерянное имущество, даже не знаю", – рассказала одна из местных жительниц.

Пока суд да дело, их дом – трейлер. Выплат ни штат, ни федеральные власти не предложили, а страховка здесь далеко не у всех. Так и живут в домах на колесах второй год. Она находит повод улыбнуться и говорит, если этот пожар подойдет ближе, на колесах спастись будет проще.

Пожарные вертолеты и самолеты – беспрерывно в воздухе. Авиация спасателей – там, где дым не мешает летать. На земле метал плавится от температуры, но выбора у 30 тысяч пожарных нет. Они не только тушат, но и строят заграждения на пути у огня.

"Мы просим о дополнительной помощи, но нам ее не дают. В Калифорнии сейчас очень много пожаров, и хотя к нам на помощь пришли пожарные из Израиля, Канады, Новой Зеландии, Австралии, нам все равно не хватает людей", – отметил один из пожарных.

Штат пошел на крайние меры – 3 тысячи заключенных вывели на борьбу с огнем. Тем, кто согласился стать добровольцами, обещают снять судимость и устроить на работу в пожарные части. Такое распоряжение губернатор подписал прямо на пепелище. "Это чудовищная и чрезвычайная ситуация, связанная с климатом. Это действительно так. Стихия, которой никогда не было", – заявил он.

Себя губернатор-демократ ни в чем не винит. Как и его однопартийцы, много говорит о глобальном потеплении. Вот и их кандидат в президенты Джо Байден – за возобновляемые источники энергии – солнечные батареи, ветряные станции.

"Байден уничтожит энергетическую промышленность США. Он обещает идти тем же курсом, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии. Он хочет, чтобы все освещалось за счет ветра", – заявил президент США Дональд Трамп.

В зеленой энергетике флагманский штат – Калифорния, но она же и лидер по отключениям света. "Сильная жара. Все включают электроприборы и кондиционеры. Система не выдерживает и просто взрывается. Нам приходится ремонтировать", – жалуются местные жители.

В Лос-Анджелесе на неделе было плюс 50, все пытались остыть, включая кондиционеры. Неновая сеть рухнула. Провода плавились, трансформаторы взрывались, провоцируя новые пожары. За два дня – 3 миллиона отключений.

"Не хочу жаловаться, но я же плачу налоги. Я плачу астрономические счета за коммуналку. Мы живем, как в Руанде", – возмущен один из американцев. Кто-то из жителей сравнил Калифорнию с Марсом.

Пламя и дым города штата окрасили в фантастический оранжевый. Пурпурным стал мост "Золотые ворота" – визитная карточка Сан-Франциско. Любоваться такой красотой лучше в маске. Воздух на западе США экологи оценили как самый грязный на планете.