Признание племянницы бен Ладена и другие предвыборные скандалы в США

Нью-Йорк за последние полгода изменился чуть ли не до узнаваемости. В результате пандемии и расовых волнений крупнейший мегаполис Америки, вывеска страны, похоже, становится на другую траекторию. Впрочем, как и вся страна.

11 сентября в американском календаре – самая скорбная дата. По традиции это день без политики, но где теперь те традиции и та привычная политика. Коррективы внес и коронавирус. Готовы оказались не все.

Спикер Нэнси Пелоси, например, так старательно соблюдала правила, что во время исполнения песни "Боже, благослови Америку" натянула маску даже на глаза.

Спикер с другими конгрессменам вышла почтить память жертв на ступени Капитолия. Считается, что именно туда террористы 11 сентября 2001 года пытались направить захваченный ими рейс 93. Отчаянно сопротивление со стороны пассажиров и экипажа привело к тому, что "Боинг" рухнул в окрестностях городка Шанксвилл, что в Пенсильвании. Там к лицом к лицу могли встретиться Трамп с Байденом, но их развели по времени. Зато бывший вице-президент пересекся с нынешним в Нью-Йорке, у мемориала на месте башен-близнецов.

Байден и Пенс поздоровались локтями. По-ковидному. Из-за пандемии и имена жертв в этот раз зачитывали не вживую – поставили запись. Такой механистический формат привел в бешенство бывшего мэра Нью-Йорк Рудольфа Джулиани. Атака на небоскребы случилась как раз при нем.

"Записанное чтение имен жертв атак 11 сентября является позорным. Это часть движения отрицания. Я помню, кто это сделал, я помню организацию, которая за этим стояла. И, несмотря на отрицания некоторых, я не хочу, чтобы они вернулись нас убивать снова. Хочу напомнить, кто первый приехал оказывать помощь: пожарные, полиция приехали, первые отдали свои жизни. Хочу, чтобы все, кто выступают за отмену финансирования, помнили: если с вами случится беда, то эти люди к вам больше не приедут", – заявил Джулиани.

За отмену финансирования полиции выступают радикалы из BLM. Демократы – такие, как мэр Нью-Йорка Ди Блазио или губернатор штата Куомо – им подыгрывают. Дошло до того, что лучи света, которые каждый год в память о трагедии зажигают на Ground Zero, в этом году могли и не появиться.

"Церемония в память 11 сентября и два огромных луча света, бьющие на 6 километров в небо, – ничего этого не будет. Из-за коронавируса! 40 человек, всего 40 человек необходимо, чтобы включить этот чертов рубильник, и Нью Йорк сказал: нет, это небезопасно", – возмущены американцы.

Мэру и губернатору пришлось передумать. Их все-таки за такое пренебрежение к американским ценностям могут и не переизбрать. Анонимным же вандалам стесняться нечего. В середине июля в городке Washingtonville штат Нью-Йорк неизвестные злоумышленники срезали флагшток и повредили мемориала в честь местных пожарных, погибших во Всемирном торговом центре. Родственники героев в шоке.

"Америка никогда с этим не согласится. Никто и никогда не имеет право так поступать с героями 11 сентября или мемориалами", – уверены они.

Но слишком быстро меняется Америка. В этом году, то есть в 19-ю годовщину 11 сентября, сторонники BLM стали разгонять в соцсетях хештег #AllBuildingsMatter – "Все здания имеют значения". Такой издевательский ответ тем здравомыслящим, которые считают, что важны не только жизни черных, а все жизни вообще. Мол, значит, и здания важны все, а не только башни-близнецы.

"Использование этого хештега 11 сентября, чтобы подчеркнуть весь абсурд фразы "Все жизни имеют значение", – это гениально. Молодые активисты не могут прожить и дня, чтобы не поставить перед обществом вопрос, как нам стать лучше. Браво", – пишут в соцсетях.

Умнику, который писал про разрушенные небоскребы, быстро напомнили: 11 сентября – это вообще-то не про городскую застройку и навсегда исчезнувшие с лица Нью-Йорка высотные сооружения, а про почти 3000 погибших.

"Это самые больные и безумные заявления, которые я когда-либо видел. Любой, кто продвигает хештег #AllBuildingsMatter, не имеет ни малейшего представления о том, что они делают, и нуждается в серьезной психологической помощи. Чистое, беззастенчивое зло", – считает один из пользователей.

Лаверн Спайсер баллотируется в Конгресс от Калифорнии. А вот Ильхан Омар, что представляет Миннесоту, уже во всю там работает. И тоже вносит лепту в демонтаж памятный даты, переписывая историю прямо во время публичных выступлений. "Совет по американо-исламским отношениям был создан после 11 сентября, потому что они признали, что кое-кто сделал кое-что и это ударило по нашим гражданским свободам", – заявил он.

"Кое-то, где-то" – еще год назад за такую приблизительность трактовок Омар порядком досталось. Теперь у нее куда больше защитников.

"К сожалению, по прошествии 18 лет некоторые забыли про ужас того судьбоносного дня, тогда как другие, возможно, никогда не осознают масштабы произошедшего в тот день зла. Самолеты не сами летели, их направили исламские террористы", – напомнил Шон Хэннити, ведущий Телеканала Fox News.

Человеком, который стоял за организацией атак, был Усама бен Ладен. 19 лет спустя его племянница, давно отрекшаяся от такого дяди Нур бен Ладен, что живет в Швейцарии и называет себя американкой в душе, дает большое интервью New York Post. В нем она признается в симпатиях к Дональду Трампу и охотно фотографируется в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой".

"Я поддерживала президента Дональда Трампа с тех пор, как он заявил о своем решении участвовать в президентской гонке в 2015 году. Я наблюдала за ним и восторгалась его решительностью. Он должен переизбраться. Это жизненно важно не только для Америки, но и для всей западной цивилизации", – уверена Нур.

Кстати, с бен Ладеном у Байдена особые счеты. Известно, что он был противником операции "Копье Нептуна" в пакистанском Абботтабаде, закончившейся ликвидацией террориста номер один. А сам бен Ладен был не прочь именно Байдена увидеть на посту президента США. Взамен Обамы, которого мечтал устранить, сбив его самолет над Афганистаном или Пакистаном. Кстати, еще восемь лет назад писали об этом, (со ссылкой на захваченные во время рейда документы) в либеральной Washington Post: "Обама – глава неверных. Его убийство автоматически делает вице-президента Байдена президентом. Байден абсолютно не готов к этой должности, это спровоцирует кризис в США".

Но теперь при байденовских однопартийцах-мэрах и губернаторах и Афганистан, и Ирак в каком-то смысле уже перекочевали в саму Америку. В одном только Чикаго на праздничных выходных по случаю Дня труда подстрелили 53 человека. В Нью-Йорке тоже как на передовой. Сообщения о раненных и убитых приходят ежедневно.

Куинс – это окраина, но и в центре, на Манхэттене, неспокойно. Вот в подземке (станция, между прочим, под респектабельной 63-й улицей и Лексингтон-авеню) прямо на глазах пассажиров в 11 часов утра чернокожий бродяга напал на женщину. Пытался изнасиловать.

На другом конце, в некогда благополучном верхнем Вест-Сайде, в разгар коронавируса бездомных заселили в опустевшие гостиницы. Район быстро превратился в большой бомжатник.

"Дикий Запад" – так про свой Вест-Сайд горько шутят старожилы. Наркотики, проституция, кражи – полный букет социальных болезней. После дозы бездомные вповалку лежат прямо на тротуарах. Теперь решено их выселять. Но выселять некуда. Те, у кого деньги на жилье есть, все чаще предпочитают переезд.

Анна Кокрелл и ее муж Джеймс – родители двух детей – терпели долго, но и они сдались. "Мы будем скучать по городу очень сильно, но мы также очень сильно скучаем по прежнему Нью Йорку. Это был совсем не тот город, что сейчас. Мы переехали сюда, потому что нас привлекли культура города, его люди и те места, в которые сейчас по факту уже невозможно попасть", – говорят они.

Аризона, Северная Каролина, Техас – все больше нью-йоркцев снимаются с места и отправляются на юг. Во Флориду перебираются до 1000 человек в сутки.

"Это совокупность факторов – карантин, преступность, городское управление и управление штатом, налоги взлетели", – считает один из полицейских.

"Нью-Йорк мертв навсегда" – так называл свою нашумевшую статью бывший управляющий хедж-фондом Джеймс Алтачер. Статья сделала его знаменитым.

"Налоги не платят, дефицит растет , треть всех ресторанов и бизнесов в городе закрыта на совсем. Апартаменты пустуют, и будет хуже, каждый четвертый не оплатил аренду с марта месяца. Дефицит городского бюджета настолько велик, что скоро придется сокращать персонал в ключевых областях: медиков, учителей, полицию, уборщиков мусора. Невозможно руководить городом, когда дефицит растет, прибыль падает, а люди покидают город", – подчеркнул Аптачер.

Но кто сказал, что на новом месте не будет хуже? Вот в Пенсильвании, например, рестораны работают, но это не значит, что проходящие мимо протестующие за права чернокожих не захотят допить коктейль из вашего бокала. Как случилось с пожилой парой в Питсбурге. Вместо благодарности – проклятья.

Где-то, как в Луисвилле, радикалам пытаются дать отпор. На улицы выходит народная милиция. Крепкие парни консервативных взглядов против антифы и BLM. И те, и другие вооружены. В любой момент нервы могут сдать, и кто-то нажмет на курок.

Обещая вернуть одноэтажной и многоэтажной Америке подзабытое спокойствие, Дональд Трамп выступает за закон и порядок. Без остановки колесит по стране, за день успевая побывать даже в двух штатах подряд. Митинги – прямо на летном поле. Перед сторонниками Трамп – в образе президента военного времени.

"Когда Гитлер бомбил города, не знаю, в курсе ли вы, то Черчилль, великий лидер, все время поднимался на крыши домов и невозмутимо выступал оттуда с речью. Он говорил, что нужно демонстрировать спокойствие. Поэтому, да, мы все делаем правильно и добились таких результатов, как никто другой", – заявил Трамп.

С помощью не очень удачно подобранной исторической параллели (во время налетов на Лондон британский премьер все-таки благоразумно лез под бомбы Люфтваффе) Трамп ответил тем, кто послушал февральскую запись его интервью с журналистом Бобом Вудвордом. Читателю дают понять, что американский президент уже тогда прекрасно понимал всю опасность вируса, а широкой публике, получается, лгал.

"Это очень сложная ситуация. Он передается распространяется через воздух, а это всегда тяжелее, чем через прикосновения. Вам просто не нужно ничего трогать. Правильно? А здесь воздух. Вы просто вдыхаете его – и он передается. Это смертоносная штука", – сказал тогда Трамп.

От коронавируса в США умерли больше 190 000 тысяч человек. Число заболевших приближается к 6,5 миллиона. Велик соблазн повестить все это на Трампа, и Байден вешает. Американский президент, дескать, боялся падения биржевых индексов, оттого и молчал.

"Он месяцами осознанно и намеренно врал об угрозе коронавируса для страны. Хотя у него была вся информация, и он знал, насколько ситуация опасна", – заявил Байден.

Правда, он забыл уточнить, что его однопартийцы тогда, как и Трамп, отмахивались от коронавируса. Но авторы нового предвыборного ролика Трампа ошибку исправили. Нашли в архиве и смонтировали и Нэнси Пелоси, которая водила прессу по Чайна-тауну в Сан-Франциско, чтобы народ не пугался заразы, и губернатора Нью-Йорка Куомо и мэра Ди Блазио, которые точно так же недооценивали опасность.

Байден всю эпидемию прятался от коронавируса в подвале собственного дома в Делавере. Встречаться с избирателями начал только в последний месяц, обнаружив медицинские проблемы другого свойства. С памятью у кандидата от демократов все хуже. Вот он не может вспомнить, о каких налогах ведет речь. А вот Байден требует от помощников приподнять телесуфлер во время вроде как онлайн-общения с избирателям. Выходит, что читает, а не отвечает из головы. Этот технический сбой принес пару минут позора байденовскому пресс-секретарю. В эфире Fox News ему устроили допрос по поводу злосчастного суфлера.

Трамп на историю с суфлером отреагировал, как уже однажды делал. Обвинил оппонента в употреблении сильнодействующих веществ: "Возможно, все дело в наркотиках. Я не знаю, от чего еще можно быть в таком плохом состоянии, чтобы не суметь составить предложение".

Самых же радикальных сторонников Байдена Трамп заранее избавил от политических галлюцинаций. Если после 3 ноября и в случае его победы в Америке начнутся беспорядки, Трамп обещает подавить их за считаные минуты. Как правильно распознать победу, президент США, правда, не уточнил, ведь если демократические штаты все-таки будут голосовать по почте, то в ночь выборов будет велик соблазн выдать первоначальные результаты в штатах республиканских за результаты окончательные.