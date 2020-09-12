Пиво Байдена и исторический момент Трампа

В США мероприятия памяти жертв терактов 11 сентября наложились на предвыборную кампанию. В знак уважения к погибшим и их близким политики постарались в этот день поставить на паузу президентскую гонку.

Лучи света в память о трагедии 11 сентября в этом году направили в небо не только в Нью-Йорке, но и впервые в пригороде Вашингтона – над Пентагоном. А также в Шэнксвилле, в штате Пенсильвания, где упал один из захваченных террористами самолетов.

Кандидаты в президенты приостановили предвыборную агитацию, но все же именно туда, в колеблющуюся Пенсильванию к мемориалу поехал и Дональд Трамп, и Джо Байден. Правда в разное время, поэтому лицом к лицу соперники не встретились, а вот в Нью-Йорке пересеклись бывший вице-президент Байден и нынешний Пенс – оба в масках, поэтому приветствовали друг друга локтями.

Из-за пандемии программу памятных мероприятий в Нью-Йорке заметно сократили, имена жертв не зачитывали, поставили запись. А вот в свою программу в Пенсильвании Байден все же добавил неожиданный пункт и заехал к героям 11 сентября – пожарным, привез пиво и уже пригласил их на кружку-другую в Белый дом.

"Мой помощник вам позвонит, и это не болтовня. Приедете в Белый дом. Пиво за мой счет!" – пообещал кандидат в президенты.

Дональд и Мелания Трамп почтили память погибших минутой молчания на борту президентского самолета. Возле мемориала погибшим в Пенсильвании американский лидер призвал к единству: "Мы объединились как американская нация, чтобы защищать нашу свободу, отстаивать наши ценности, любить наших соседей и беречь нашу страну!"

И совсем редкая в международных делах объединяющая инициатива – при непосредственном участии Трампа Израиль и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения. Это уже вторая арабская страна за месяц, которая сделала подобный шаг. Первой были Объединенные Арабские Эмираты. Трамп уже назвал момент историческим.

В Норвегии номинировали президента США на Нобелевскую премию мира с формулировкой "за усилия по разрешению конфликтов". Впрочем, в США убежденные противники Трампа, среди которых редакция журнала "Атлантик", выступили резко против. И призывают вместо того чтобы присуждать Трампу "Нобеля", не вручать его никому.