Вслед за Обамой: Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира

В Норвегии считают, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

С предложением номинировать Трампа на эту премию выступил депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде.

"Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", – сказал парламентарий и председатель делегации Норвегии в НАТО.

По его словам, Трамп вывел значительную часть войск с Ближнего Востока и сыграл значительную роль в налаживании контактов между конфликтующими странами – Индией и Пакистаном, Северной и Южной Кореей.

Тибринг-Гедде уже направил соответствующее письмо в Нобелевский комитет.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен также призвал номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. По мнению О'Брайена, благодаря действующему американскому лидеру произошел "дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ".

Нобелевской премии мира в 2009 году удостоился предшественник Трампа Барак Обама. Нобелевский комитет оценил усилия Обамы "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", а также в сфере сокращения ядерных вооружений. На тот момент он находился на посту главы государства всего 10 месяцев. В начале своего президентства Барак Обама сделал ряд обещаний, в частности, о выводе американских войск из Афганистана.

Что касается Трампа, что он – первый за долгое время президент США, не развязавший ни одной войны. Ранее он неоднократно заявлял о своем желании прекратить политику "бесконечных войн". За это, по мнению Трампа, его "любят солдаты", но "не любят руководители в Пентагоне".