Трамп обрушился с критикой на американские телеканалы

Президент США Дональд Трамп обиделся на те американские телеканала, которые, по его мнению, не уделили должного внимания новости о его выдвижении на Нобелевскую премию мира.

Глава американской администрации, выступая перед своими сторонниками в штате Невада, сказал, что его предшественник Барак Обама получил Нобелевскую премию почти сразу после того, как пришел в белый дом, и на самом деле и не знал, за что. А администрация действующего президента США, по мнению Трампа, сделала очень много вещей, и несколько дней назад ее главу номинировали на Нобелевскую премию мира, накануне номинировали во второй раз, и этой новости в вечерних новостях некоторые телекомпании не уделили никакого внимания.

Как сообщалось, в минувшую пятницу спецпредставитель Дональда Трампа Ричард Гренелл сообщил, что президент США выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, напоминает РИА Новости.

А в начале прошлой недели депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов, в частности, за достигнутые при посредничестве США договоренности о нормализации ОАЭ и Израиля. Спустя несколько дней после новости о номинации Дональда Трампа было объявлено, что Бахрейн также намерен установить отношения с Израилем.