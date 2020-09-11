"Ярость" и годовщина 11 сентября: Трампу вновь пришлось оправдываться

В США президенту Трампу пришлось отвечать на новую порцию обвинений из скандальной книги "Ярость" журналиста Боба Вудворда о том, что якобы он случайно раскрыл в интервью ядерные секреты Америки. Глава Белого дома выступил перед сторонниками в Мичигане – штате, который и он сам, и его соперник Джо Байден считают одним из ключевых для победы на выборах. А затем Трамп в память о 19-й годовщине атаки 11 сентября посетил Шэнксвилл в Пенсильвании, где разбился один из захваченных террористами лайнеров.

За долгие часы в ожидании президента его сторонники успели потанцевать, спеть гимн, произнести клятву верности флагу и помолиться. Причем молитва выходила особенная – за Трампа.

- Отец небесный, помоги нам не поддаться клеветническим атакам медиакорпораций, пошли нам сил изучать информацию, проверять факты и только после этого принимать разумные решения, чтобы поддерживать тот уровень прогресса, который все мы увидели за последние 4 года.

Когда в небе появился самолет Трампа, эмоции собравшихся зашкаливали.

За президентом тянется шлейф новых обвинений – все они из только что вышедшей книги "Ярость" журналиста Вудворда. Будто Трамп в интервью ему случайно раскрыл ядерные секреты США.

"Это фейк. Я сказал, что у нас системы, ракеты и технологии такие, которые еще никто в мире не видел. А они говорят, что я мог разгласить секретные данные. Эти люди больны. Я просто говорил, что у нас лучшие системы", – оправдывается президент США Дональд Трамп.

Список всего лучшего made in USA по версии Трампа получился весьма длинным, включая даже людей, но вот американские автомобили туда не вошли. Болезненная тема для Мичигана, где расположен город моторов Детройт. И хотя тарифной войной с Китаем и угрозами Японии Трамп помог большой автотройке нарастить рабочие места, теперь индустрия в тяжелом кризисе из-за коронавируса. COVID-19 бьет и по кампании Трампа, который, как выяснилось, публично называл вирус не очень опасным, а в частном интервью тому же Вудворду говорил что это "смертоносная штука".

"Он видел отчеты по вирусу, он знал каждую деталь происходящего. Во всяком случае, теперь мы знаем, что он умеет читать. Почему же он ничего не предпринял быстрее, чтобы обеспечить людей необходимым медицинским оборудованием? Конечно, он говорит, что не хотел создавать панику, но почему бы не предоставить необходимое оборудование", – обвиняет Джо Байден, кандидат на пост президента США от Демократической партии.

И сегодня отношение к COVID-19 у избирательного штаба Трампа своеобразное. С одной стороны – на входе у всех проверяют температуру и раздают маски. С другой стороны – носить их необязательно, полная свобода действий.

То, что происходит на митинге Трампа, страшный сон для демократов – люди стоят вплотную друг к другу, не соблюдая никакую социальную дистанцию. Без масок большинство. Таков электорат Трампа, тем более, когда речь идет о президентской избирательной гонке.

Сам Трамп маску тоже не надевает, хоть и известный гермофоб, боится микробов. Перед его выступлением помощники по нескольку раз протирали поручни, микрофон, телесуфлер антисептиками. Байден критикует Трампа за непоследовательность и в вопросах национальной безопасности.

- Помните, Трамп говорил, что его разведка не ввела в курс дела, насколько тяжелая ситуация с ИГИЛ . Это вранье. Он просто не читал доклад разведки. Это так безответственно

- Президент объявил, что выведет войска из Ирака и Афганистана. Вы поддерживаете это?

- Да, только если у него есть план, как противостоять ИГИЛ (запрещена в России).

В свою очередь Трамп указывает на провалы демократов во внешней политике.

"Знаете, ладить с иностранными державами – это не плохо. Это мы и пытаемся донести до СМИ И до этих идиотов, которые руководят нашим правительством уже столько лет, учат этому в школах. Они говорят, вот, мол, он ладит с Путиным, это ужасно. Нет, это хорошо. Я ему нравлюсь, мне он нравится, не все так плохо. Все, чего они добились, это того, что мы застряли в этих бесконечных войнах. Мы сражаемся за кровь и песок Сирии. Что мы получим взамен? Кровь, песок и раненых – это мы получим? Эти люди не знают, зачем они это делают. Это одна из причин, по которой меня избрали", – объясняет президент США Дональд Трамп.

Причина, по которой американцы еще недавно так горячо поддерживали войны – будь то в Ираке или Афганистане – теракты 11 сентября. Сегодня очередная годовщина. Приспущены флаги на Белом доме и Конгрессе, Пентагон на рассвете вывесил огромное полотнище в память о погибших. Трамп посетил мемориал в Пенсильвании, где потерпел крушение один из захваченных самолетов. Пассажиры рейса номер 93 помешали террористам осуществить атаку на Капитолий.

"Террористы были всего в 20 минутах от достижения своей зловещей цели. Вместе пассажиры пытались вломиться в кабину пилота, они противостояли чистому злу. В Пенсильвании 40 бесстрашных душ с рейса номер 93 погибли, как настоящие герои. Их великий подвиг переживет всех нас", – заявил президент США Дональд Трамп.

Джо Байден из дома в родном Делавере отправился на памятные мероприятия в Нью-Йорк. Поставив на землю стакан с утренним кофе, кандидат от демократов заявил, что сегодня на один день он не кандидат.

"Я не буду говорить ни о чем, кроме 11 сентября. Мы убрали всю нашу рекламу. Это торжественный день. Я не собираюсь проводить пресс-конференцию, вернемся к избирательной кампании завтра", – пояснил Джо Байден, кандидат на пост президента США от Демократической партии.

Но, конечно, работа предвыборных штабов не прекращается ни на минуту. Действующий президент завтра собирается в штат Невада, где его конкурент идет с отрывом в 5 процентов. Примерно такая же ситуация и в Мичигане.

И, тем не менее, сторонники президента верят, что Трамп, построивший уже 300 миль забора на границе с Мексикой, получит возможность продолжить все начатое еще на четыре года.