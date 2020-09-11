США перед выборами: Трамп обнаружил "невиданное оружие", а Байден потерял блокнот

США обладают лучшем в мире оружием, которого нет у России и Китая. С таким заявлением выступил Дональд Трамп на митинге в Мичигане. Американский президент отметил, что хорошо ладит с Владимиром Путиным и Си Цзыньпином. Впрочем, заслуги во внешней, и внутренней политике пока не помогают Трампу сократить отставание от лидирующего в предвыборной гонке Джо Байдена.

Эффективная и безопасная вакцина от коронавируса COVID-19 появится совсем скоро, а повторного введения жестких ограничительных мер в США не будет. Так Дональд Трамп ответил на обвинения СМИ в том, что он скрывал масштабы эпидемии. Глава Белого дома представил сразу несколько позитивных новостей. В частности, подтвердил информацию о дальнейшем сокращении контингента в Ираке и Афганистане, а заодно напомнил о величии вооруженных сил США.

"У нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина такого нет, – уверяет он. – Ни у кого нет того, что есть у нас. Не обращайте внимания на тех, кто говорит, что я разглашаю секреты – эти люди больные! Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные".

Сторонников, возможно, это воодушевило, но политических противников не убедило. Кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис, выступая перед избирателями во Флориде, заявила, что Трамп полностью провалил борьбу с коронавирусом.

"В течение нескольких недель, если не месяцев Трамп называл историю с вирусом раздутой, – напомнила она. – Затем советовал людям не носиться маски. Он безрассудно пренебрег жизнями, здоровьем и благополучием американцев. Это возмутительно! Это одна из причин, по которым Джо Байдена нужно избрать президентом США".

Сам Байден, тем временем, ответил в интервью CNN на высказывания Трампа о его возрасте и здоровье, заверив американцев, что он полностью готов к тяжелой работе в Белом Доме. "Я гарантирую, что буду полностью прозрачен в вопросе своего здоровья. Когда дело доходит до Дональда Трампа, который сравнивает нас, просто посмотрите, кто из нас в форме? Я знаю, что нужно для этой работы, – отметил кандидат в президенты. – В течение восьми лет я был вице-президентом и участвовал в принятии каждого крупного решения и знаю, как это трудно. И еще одно: признаю свои ошибки, если их совершу, буду честен с американским народом".

Сомнения в дееспособности 47-го вице-президента США – одна из излюбленных тем сторонников Дональда Трампа. Накануне глава Белого Дома обвинил "Сонного Джо" в том, что он отвечает на вопросы избирателей заготовками по телесуфлеру. Пользователи в соцсетях, в свою очередь, смакуют кадры, где Байден попросту "потерялся" во время одного из недавних выступлений.

"Я ношу записи с собой в кармане… Видимо, я их отдал кому-то из команды, – сказал он тогда. – Ни у кого нет моего блокнота? Я обычно ношу его в кармане…"

Аналитики считают, что возраст Байдена – одна из главных причин, по которой американцы, которые еще не определились, откажутся поддерживать демократа. 20 ноября политику исполнится 78 лет. Противники Трампа парируют: если действующий президент выиграет голосование, то свой второй срок он закончит в том же возрасте.