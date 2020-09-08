Лесные пожары и расовые протесты подняли градус президентской кампании в США

В США вакцина от коронавируса стала поводом для атаки президента Дональда Трампа на своего соперника на выборах Джо Байдена. Действующий глава государства назвал кандидата от демократов антипрививочником за его скептические высказывания о разрабатываемом препарате, скорейший выпуск которого обещает наладить Трамп. Градус кампании подогрели и лесные пожары, полыхающие в Калифорнии, и не менее жаркие расовые протесты, не стихающие в Орегоне и Пенсильвании.

"Жизни чернокожих имеют значение", – не перестают повторять активисты. И все чаще и громче говорят, что думают о жизнях белых: "К черту белых! К черту вас. Вы все покойники!"

Допить коктейли в центре Питсбурга пожилой паре не дали: их напитками решила смочить горло одна из протестующих. Подобных выходок их единомышленники в Орегоне себе не позволяли. Оппоненты были крепкими мужчинами, еще и с палками. Тех, кто за закон и порядок, и борцов за права чернокожих разнимала полиция.

Среди трампистов много людей с оружием и с военным прошлым. Рядовые и в запасе, и которые в строю – за него, рапортует Трамп. А вот генералитет против, и понятно, чем Пентагону не угодил президент, не развязавший ни одной войны.

"Я не говорю, что военные меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", – говорит Трамп.

К слову, бывший и нынешний министры обороны пришли в Пентагон из компаний с многомиллиардными оборонными контрактами. В прессу попали сведения о том, что Трамп в случае победы на выборах намерен сменить главу оборонного ведомства.

"Напряженные отношения между Трампом и (министром обороны США Марком – ред.) Эспером сохраняются на фоне критики из-за сообщения об уничижительных комментариях президента в адрес военных в журнале Atlantic", – сообщают американские СМИ.

Журнал, утверждающий это, очень дружен с оппонентами Трампа – демократами. Издание накануне выборов вспомнило о визите двухлетней давности. Вступился за президента даже его ярый критик – Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности.

"Согласно тому, что говорилось в статье, президент пренебрежительно отзывался о солдатах и людях, похороненных на кладбище в Париже, в связи с решением не ходить на церемонию, которая была запланирована в тот день. Я не знаю, кто сообщил об этом автору, но это ложь. Главный вопрос заключался в том, позволяли ли погодные условия появиться президенту на кладбище", – сказал Болтон.

В тот визит в Европу Трампа больше заботил "Северный поток-2". Российский газопровод – конкурент американскому сжиженному газу – для Вашингтона как кость в горле. В Белом доме рады, что проект может быть остановлен из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

"Конечно, я поддержал бы этот шаг. Вы никогда не слышали о "Северном потоке-2", пока я не появился. Я сказал: подождите минутку, мы защищаем Германию от России, НАТО защищает Германию от России. Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, атомные и угольные, много электростанций", – заявил Трамп.

Отказываться от традиционных источников энергии в пользу альтернативных пытается Калифорния, и традиционно летом в штате – перебои со светом. Сейчас, когда там жара под плюс 50, отключения самые масштабные за 20 лет.

"Внутри жарко настолько, что трудно представить. Даже если включишь вентилятор, он будет гонять горячий воздух. Ненадолго с генератором можно включить кондиционер, если бы не он, моя мать-инвалид была бы уже на грани", – рассказывает местная жительница.

3 миллиона домов без света, еще и леса полыхают. Как дымится западное побережье, видно со спутника. Ветхие ЛЭП – одна из причин пожаров. Инфраструктура в штате, которым бессменно руководят демократы, дышит на ладан.

"Байден уничтожит энергетическую промышленность США. Он обещает идти тем же курсом, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии. Он хочет, чтобы все освещалось за счет ветра, – заявил Трамп. – Ему придется говорить с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому что они этого не делают, а если они не делают этого, то мы будем в очень невыгодном с экономической точки зрения положении".

В случае победы оппонента, Трамп предрекает экономике США зависимость от КНР. В его предвыборных роликах подробно говорится о том, как тесно была связана предыдущая администрация с Пекином. В частности, вице-президент Байден.

Может появиться у Трампа и еще один козырь. Журналисты нашли сведения, которые в свете антикитайской истерии способны сильно навредить кандидатам демократов. Муж выдвинутой в вице-президенты Камалы Харрис Даглас Эмхоф тесно связан контрактами с китайскими правительственными структурами. Его юридическая фирма не просто консультирует высокопоставленных граждан из КНР, а нанимает членов компартии на работу.

В этом смысле Трамп, ратующий за все американское и возвращающий производства в страну, для колеблющегося избирателя выглядит предпочтительнее. Тем более, что оппоненты еще и недоверчиво смотрят на вакцину от коронавируса, разрабатываемую в США. Президент ее активно рекламирует и обещает наладить выпуск до выборов.

"Дела с вакциной идут очень хорошо. Уже совсем скоро мы сможем дать вам более конкретную информацию, но пока все данные, которые мы получаем, свидетельствуют о неплохих результатах. Несмотря на всю кампанию по дезинформации, которую развернули демократы, у нас все идет прекрасно. Мы проделали большую работу по борьбе с вирусом", – отметил американский президент.

"Мне хотелось бы слышать, что думают ученые. Необходима полная прозрачность вакцины, – возразил Байден. – Проблема в том, что Трамп играет с политикой. Он сказал так много неправды. Меня беспокоит, что в случае, если у нас появится действительно хорошая вакцина, люди откажутся ее принимать. Он подрывает общественное доверие".

Трамп в ответ назвал Байдена антипрививочником.

Прививка, которая срочно нужна стране, – вакцина от взаимной ненависти. Беспорядки без остановки идут уже 102-й день.