"Антивакцина", развал экономики и бесконечные войны: Трамп и Байден обвиняют друг друга

В случае победы на президентских выборах Джо Байден развалит экономику США. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Вашингтоне Дональд Трамп. Кандидат от демократов, в свою очередь, обвинил главу Белого Дома в политических играх. В преддверии первых очных дебатов оппоненты разыгрывают самые важные для избирателей темы.

Протесты в Портленде, Рочестере и других городах стали одной из центральных тем заочного противостояния кандидатов в президенты США. Коллега Джо Байдена по демократической партии – сенатор Камала Харрис, она же потенциальный вице-президент – встретилась в Висконсине с семьей и адвокатами афроамериканца Джейкоба Блейка, раненого при задержании полицией. Встреча проходила в закрытом режиме, и о чем именно шла речь, СМИ не сообщают.

Сам Джо Байден провел День труда в Пенсильвании, где встретился с лидерами профсоюзов и пообщался с избирателями. Новый раунд словесной перепалки между кандидатами в президенты – начался с заявлений демократа о разработке вакцины от коронавируса COVID-19. "Я бы хотел узнать мнение ученых и получить полную прозрачность в вопросах вакцины. Трамп ведет политическую игру, – заявил он. – Не исключаю, что даже при наличии по-настоящему эффективной вакцины люди побоятся сделать прививку, потому что у них нет доверия к власти".

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, он призвал Байдена и Харрис немедленно извиниться. "Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордные сроки. Байден и его либеральная и, по моему мнению, некомпетентная подруга должны немедленно извиниться за свою антивакцинную риторику, которую они озвучивают сейчас, говоря об угрозе для жизни, – сказал американский лидер. – Это политическая ложь, он скажут что угодно, а вакцина будет сделана очень скоро".

Глава Белого дома критиковал своего оппонента и по другим вопросам. Трамп предположил, что в случае победы "Сонный Джо" развалит энергетический сектор страны, а также отдаст власть над Соединенными Штатами в руки Пекина. Президент не забыл упомянуть и о своих планах вернуть американских солдат на родину. Сделать это он обещал еще четыре года назад – и, предвкушая критику, Трамп попробовал переложить ответственность на Пентагон. "Руководители в Пентагоне, вероятно, меня не любят, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы, – заявил он. – Но мы должны выйти из бесконечных войн".

Будет ли у Трампа шанс сдержать слово, пока неясно. В первых очных дебатах, которые пройдут в конце сентября, соцопросы пророчат победу республиканцу. По данным исследования USA Today и университета Саффолка, 47 процентов американцев отдают предпочтение действующему президенту. Байден набрал 41 процент. Что касается общего расклада сил в предвыборной гонке – рейтинг пока выше у демократа. Менее чем за два месяца до голосования Трамп отстает на 8 процентов.