Предвыборные скандалы в США: достается всем

Скандал, в котором президента США обвинили в оскорблении павших героев войны, взлетел до небес. В воздухе и застал Дональда Трампа, так что тот вынужден был отвечать, едва сойдя с трапа борта номер один. В темноте, прямо на летном поле.

"Это все фейковые, продажные новости,- те что рушат вашу профессию, тотальная ложь. Разве я мог такое сказать о павших героях? Никто не сделал больше для увеличения военного бюджета, чем я, и это позорная ситуация для журнала. Я его не читаю. Ужасный журнал, который слепил эту фальшивку", – заявил Трамп.

Журнал Atlantic выходит в США уже 162 года, четыре из которых терпеть не может Трампа. Редакция открыто поддерживала Клинтон, а в памятном мартовском номере за прошлый год призвала к импичменту – огромными красными буквами на всю обложку.

В нынешней статье утверждается, будто президент США во время визита во Францию в 2018 году назвал захороненных там американских морпехов Первой мировой "лузерами" и "лохами". И в последнюю минуту отказался ехать на военно-мемориальное кладбище.

1800 американских морпехов погибли в битве при Белло Вуд, сдерживая наступление Германии на Париж в 1918 году. Atlantic добавляет, что Трамп еще спрашивал у помощников: "Кто были хорошими парнями на той войне?" И не мог понять, почему США пришли на помощь союзникам.

В текущей политической войне Джо Байден, конечно, сразу пошел в атаку – в конечном итоге дискуссия, кому быть президентом спустилась на уровень, кто есть кто в этой жизни.

"Мой сын не лох! Сын, который поехал гражданским волонтером в Косово, когда там шла война. Мой сын, который затем поехал в Ирак военным прокурором и заслужил Бронзовую звезду и другие награды, не лох. И военные, которые служили с ним, особенно те, кто не вернулись, не лузеры. Если то, что пишут в журнале Atlantic, правда, то это отвратительно. И Трамп должен принести глубочайшие извинения", – уверен Байден.

Но Трамп выдвигает встречные обвинения, уверяя, что это очередной политический заказ против него со стороны демократов. Такого, предупредил американский лидер, будет появляться все больше по мере приближения к выборам.

Почти весь видеокомпромат на Трампа был вылит еще во время предыдущей избирательной кампании 4 года назад. Этот, основанный на пересказе и цитировании, может, не столь ярок по форме, зато по содержанию точно бьет в целевую аудиторию. Считается, что люди в погонах составляют значительную часть "ядерного" электората Трампа.

В армии и без скандала с рейтингом нынешнего верховного главнокомандующего – проблемы. По опросу Military Times, за Трампа – 37%, за Байдена – 41%. В общенациональном опросе USA Today Байден лидирует с отрывом в 7%. Но все решат колеблющиеся штаты: Аризона, Айова, Джорджия, Флорида, Огайо, Северная Каролина, поэтому туда уже зачастил Трамп, из-за коронавируса и для скорости выступающий прямо на рулежных дорожках аэропортов.

Одна из ключевых предвыборных тем – полицейский произвол и погромы, которые устраивают протестующие. Глава Комитета по разведке демократ Адам Шифф вновь увидел за всем происходящим в Америке хаосом руку Москву и российских хакеров. "Четыре года назад русские эксплуатировали Black Lives Matter, они выкладывали в Сети собственные провокационные инсценировки, чтобы расколоть народ по расовому признаку, – заявил он. – Они снова делают все, что в их силах, в социальных сетях, в своих СМИ и не только, чтобы снова увеличить этот раскол".

Трамп, как выяснилось, уже физически не может это слышать. И рассказал избирателям в Пенсильвании, чем спасается: "Эти демократы – маньяки! Россия, Россия, Россия… Я выключаю телевизор".

Если что и вмешивается в американские выборы, то это точно коронавирус. Трамп гордится темпами восстановления экономики – появился миллион четыреста тысяч рабочих мест – это половина от доковидого уровня. Но демократы указывают на трагическую статистику смертности – в США от коронавируса скончались 188 тысяч человек, и каждый день это число увеличивается в среднем на тысячу.

В Нью-Йорке до сих пор на улицах каждый – в маске. Рестораны закрыты, разрешены только веранды, которые сколотили прямо на проезжей части. Или же столики ставят на тротуаре, оставляя проход для пешеходов, как это сделал Кикко Асанте, владелец итальянского ресторана. Он 42 года в этом бизнесе. Но впервые потерял разом 80% выручки, и ситуация не меняется.

"Это временное решение, но что будет, когда придут холода? Не будут же люди есть на морозе. Нам все нужно лекарство от этой болезни. Я слышал, уже есть российская вакцина и в других странах тоже работают над этим", – сказал Асанте.

Помывшая голову спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси попала на камеру видеонаблюдения – без маски – хотя всех призывала их носить. При этом находилась она внутри салона красоты в Сан-Франциско, который из-за продвигаемого демократами карантина вообще-то для посетителей закрыт.

Объяснения, что ее подставили, устроили не всех. У дома Пелоси в Сан-Франциско в знак протеста собрались возмущенные горожане с фенами и накрученными бигуди, которые вот уже как полгода не могут попасть в салон. Так что не исключено, что это было самое дорогое мытье головы в политической карьере спикера нижней палаты Конгресса, а может, и всей Демократической партии.

"Она ходила в этот салон красоты. И что, он ее сдал? Не думаю. Она же клиент, о клиентах заботятся. Просто она заставила их открыться. И сделала ужасную ошибку. Говорит, это была ловушка. Ловушка от владелицы салона красоты? В таком случае, Нэнси, ты не должна попадаться. Ты – руководитель в Конгрессе. Пусть тогда владелица салона возглавит Палату представителей", – заявил Трамп.

Досталось и Байдену, который во время немногочисленных встреч с избирателями не снимает маску даже на социальной дистанции. А если и снимает, то не полностью.

Байден называет действующего президента несостоятельным во внешней политике , а во внутренней – аморальным. И склоняет избирателей к простому выбору: кто угодно, только не Трамп.

Трамп, в свою очередь, тоже говорит о неспособности соперника управлять страной. Даже физически. Общаясь с пожилыми ветеранами Второй мировой, подчеркнул, что Байдену вот-вот исполнится 78: "Этому ветерану войны – 97 лет. Но он абсолютно ясно мыслит. А я вот знаю одного 78-летнего, который сохранил не столь острый ум. Вообще 78 – это немного. Просто все зависит от того, кому 78".

Придуманное Трампом прозвище Сонный Джо в соцсетях подкрепилось роликом. Но оказалось, что это искусный монтаж. А это уже официально подтвержденный агитационный ролик Трампа против Байдена.

Чтобы развеять это впечатление, Байден, которого Трамп уже стал звать Невидимый Джо, вышел из подвала и совершил несколько поездок в колеблющиеся штаты.

"Президенты США должны вести себя по-президентски. Должны вести за собой, подавая пример. А нынешний опускается все ниже пояса, как будто мы где-то под забором. Президенты так не поступают", – уверен Байден.

Решать избирателям. По данным опросов, Трамп сокращает отставание в колеблющихся штатах. Вместе с тем неопределившихся избирателей сейчас в два раза меньше, чем во время прошлой избирательной кампании. Для уступающего по рейтингу Трампа это, скорее, плохая новость, но у каждого кандидата есть еще два месяца, чтобы убедить сделать выбор в его пользу.