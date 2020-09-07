Экс-юрист Трампа нанес удар по его репутации: как это отразится на предвыборной гонке

Если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, 52 процента американцев проголосовали бы за соперника Дональда Трампа, кандидата от демократов Джо Байдена. Это данные последних опросов, опубликованные CNN. Вместе с падающими рейтингами еще один удар действующему президенту нанес его экс-юрист — он опубликовал скандальные мемуары, полные неприятных откровений о своем бывшем боссе. Как разоблачение тайн Трампа повлияет на его шансы выиграть гонку за Белый дом?

В команде демократов неожиданный и скандальный трансфер. К тем, кто за Байдена, присоединился тот, кто всегда был за Трампа — его бывший адвокат Майкл Коэн, человек с сомнительной репутацией, который слишком много знает. Вот что заявил юрист:

— Больше десяти лет я был правой рукой президента, его помощником и защитником. Я являюсь соучастником сокрытия настоящего Дональда Трампа. Я помог создать иллюзию. Я здесь, чтобы сказать вам: не верьте ни единому его слову.

Признаваясь, бывший адвокат Трампа никак не вредит самому себе. Трехлетний срок лишенный адвокатской лицензии Коэн, что лгал Конгрессу, проводит под домашним арестом. За решеткой, откуда ему помог выбраться коронавирус, бывший советник Трампа по юридическим вопросам тоже не терял время зря. Он написал книгу "Мемуары нелояльного", в которой снова все о нем, то есть о своем бывшем боссе. Вот фрагменты рецензии из The New York Times:

"Как правило, Трамп был низкого мнения обо всех чернокожих во всех вопросах, начиная с музыки и кончая культурой и политикой. Он рассказывает о том, как Трамп называл Нельсона Манделу, возглавившего борьбу за освобождение Южной Африки от власти белого меньшинства, "никаким лидером". "Назовите мне хоть одну страну под руководством чернокожего, которая не является грязной дырой", — цитирует Коэн слова Трампа. Он также утверждает, что Трамп обзывал чернокожего участника своего реалити-шоу "Ученик" Кваме Джексона гомофобскими ругательствами, с глубоким отвращением относился к чернокожим лидерам, а также к знаменитостям и спортсменам".

Но хуже всего, пишет Коэн, Трамп был настроен к Обаме. В узких кругах он якобы называл Барака "манчьжурским кандидатом", который получил дипломы "Лиги плюща" только из-за позитивной дискриминации. А однажды (этому подтверждение есть) даже нанял похожего на Обаму человека ради специального видео, в котором актера, игравшего чернокожего президента США, унижал со смаком. Ролик должны были показать в первый вечер съезда Республиканской партии в 2012-м году. Трамп тогда поддержал Митта Ромни, соперника Обамы.

Подобным образом, пишет Коэн, Трамп ведет себя и с реальными сотрудниками. Его организация, по словам бывшего адвоката, чем-то напоминает мафию, где Трамп играет роль главаря. Да только вот демократы, если развивать подобные параллели, грязные методы используют уже не на рынке недвижимости Нью-Йорка, а в американской политике.

Старается и вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл. Она финансирует журнал Atlantic, где вышла скандальная статья о том, что ноябре 2018 года Трамп в Париже отказался от посещения американского военного кладбища по причине того, что оно "заполнено неудачниками". Президент США якобы имел в виду 1800 погибших в ходе Первой мировой войны американских пехотинцев. Вот что по этому поводу думает Трамп:

— Стив Джобс не обрадовался бы, узнай, что его жена зря тратит деньги.

Американского президента скандал вокруг армейской темы явно задел. Люди в погонах составляют значительную часть ядерного электората, но с рейтингами у него там в последнее время не очень. За Трампа выступают 37 процентов тех, кто несет службу, за Байдена — 41, но и второму рано радоваться. Американские ветераны хорошо помнят, как он, будучи главой комитета Сената по международным делам, устраивал слушания, чтобы подсобить бушевским ястребам с началом войны в Ираке. В каком-то смысле он тоже держался за пробирку Колина Пауэлла, рассказывая о том, что Саддама Хуссейн создает оружие массового поражения. В отличие от лежащих на кладбище под Парижем морпехов отправленные на Ближний Восток могут возразить. Вот диалог Байдена с одним ветераном:

— Я ветеран ВВС США. Я здесь со своим другом из армии. Нам интересно, почему мы должны голосовать за человека, который начал войну в Ираке, позволил умереть тысячам наших братьев и сестер и огромному количеству граждан Ирака. Вы позволили этому случиться, а еще вы выдали медаль человеку, который эту войну начал. Вся эта кровь на ваших руках. Вы дисквалифицированы, сэр. Мои друзья мертвы из-за вашей политики!

— Мой сын тоже был в Ираке, целый год. Вы думаете, для меня это ничего не значит?

— Конечно, для вас это что-то значит. Но речь сейчас не о вашем сыне.

В этом смысле у Трампа перед Байденом и любым другим американским президентом есть неоспоримое преимущество — он не начал ни одной новой войны, о чем, конечно, Трамп не забудет сказать на дебатах. Впрочем, гражданская война местами в Америке уже идет. Например, в Портленде противостояние радикалов и полиции продолжается ровно 100 дней.

Отметили круглую дату с огоньком. Члены антифа для очередной вылазки набрали самодельных бомб, разлили коктейли Молотова, но что-то пошло не так — один из протестующих поджег себя.

Поджигать собирались здание профсоюза полицейских. Среди 27 арестованных оказался и 38-летний Леви Малкович, сын актера Джона Малковича, но всех отпустят. Прокурор-демократ заявил, что возбуждать уголовное дело не станут. Эта безнаказанность только подхлестывает радикалов — они засылают десанты по всей стране.

Катались с гастролям радикалы из портлендской антифа и в Кеношу. Там погромы начались после того, как во время задержания полицейский семь раз выстрелил в спину Джейкобу Блейку — того парализовало. Накануне он впервые выступил публично. Адвокат выложил его видеообращение в Twitter:

— Каждые 24 часа — боль. Мне больно дышать, спать, двигаться, больно есть. Мы должны изменить нашу жизнь сейчас. Мы можем объединиться, зарабатывать деньги, сделать жизнь для нашего народа проще. Уже столько времени потрачено впустую.

В Висконсине — Джейкоб Блейк, в Миннеаполисе — Джордж Флойд, В Рочестере (штат Нью-Йорк) — Дэниел Прюд. Последний скончался еще 23 марта, когда полицейские натянули ему на голову мешок во время задержания. Шокирующее видео ареста всплыло лишь на прошлой неделе и с тех пор в Рочестере не прекращаются беспорядки.

Сторонники Трампа тоже не сидят сложа руки. В поддержку президента США в нескольких штатах прошел лодочный парад. В Вашингтоне, Джорджии, Калифорнии все прошло гладко, а вот в Техасе пять лодок пошли ко дну.

Удержаться на гребне волны, когда кампании входят в решающие стадии, обоим кандидатам помогает политическая реклама. За два месяца до выборов затраты на нее растут и растут. Штаб Трампа потратил на кампанию в YouTube 65 миллионов долларов. У Байдена по скромнее — 33 миллиона долларов.