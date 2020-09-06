Вдову Стива Джобса обвинили в спонсировании ненависти

Американский президент Дональд Трамп обвинил вдову Стива Джобса в спонсировании журнала Atlantic, который публикует фейковые новости. По его мнению, Лорен Пауэлл попросту растратила средства, который заработал основатель Apple.

Вряд ли Джобс был рад тому, что его жена тратит деньги на провальный леворадикальный журнал, которым управляет мошенник и который плодит фейки и ненависть, написал твит Трамп. И попросил своих подписчиков писать Пауэлл и звонить и показывать свои чувства.

Ранее Atlantic сообщил, что Трамп не захотел ехать на американское военное кладбище в рамках рабочего визита в Париж в честь столетия Компьенского перемирия, поскольку там лежат неудачники.