Огонь, вода и иски в суде: перед выборами Трамп готовится к новым испытаниям

Огонь, вода и судебные иски. Такими испытаниями готовится встречать Трампа испепеленная лесными пожарами Калифорния. Несколько недель Трамп предпочитал не высказываться про ЧС на западе США, но вот теперь туда летит. Губернаторы и сенаторы в это время пытаются убедить избирателей, что Трамп же Америку и поджег: вывел США из климатических соглашений и перестал реагировать на глобальное потепление. Но по мнению Washington Post, президент рискует "обжечься" скорее на латиноамериканских избирателях западных штатов. От них сейчас во многом зависят ноябрьские рейтинги кандидатов. Камала Харрис, чтобы не пересекаться с Трампом, посоветовала боссу лететь во Флориду – там и "латинос" больше, чем на западе. Но Байден снова забыл "куда" и "зачем".

– Мы проголосовали досрочно, потому что завтра я буду в разъездах. Я завтра буду не дома, а... где я там буду?

– Флорида! Во Флориде.

– В общем, мы много путешествуем, – осталось только констатировать Байдену.

Выборы, впрочем, не единственное "ноябрьское" испытание, которого Америка опасается уже сегодня. В Нью-Йорке отменили традиционный для города парад в канун Дня Благодарения. Официально – из-за пандемии. Но пресса считает, что торжественный марш полицейских – слишком опасное мероприятие для нынешней Америки, где на людей в форме объявлена негласная охота.

Видео очередного нападения на полицейского на этот раз в городе Ланкастер в Пенсильвании. Преступник пошел на офицера с огромным ножом.

Полицейский застрелил нападавшего. Им оказался 27-летний Рикардо Мунос. Выяснилось, что его вот-вот должны были приговорить за прошлогоднее нападение – ножом он серьезно ранил четверых человек. И несмотря на все это в городе собрался стихийный митинг в память об убитом и против полиции. Акция быстро переросла в беспорядки и погромы.

Пригород Лос-Анджелеса. Очевидец с нескрываемой радостью рассказывает о нападении на двоих полицейских.

Преступник практически в упор расстрелял полицейских в патрульной машине. Его до сих пор не нашли. Известны приметы нападавшего – 28-30 лет, чернокожий. Власти объявили премию в 100 тысяч долларов за информацию о его местонахождении. Раненные офицеры – молодые сотрудники, только год назад закончили полицейскую академию. Сейчас они находятся в тяжелейшем состоянии. Девушке-полицейской одна из пуль попала в челюсть, парню – в руку.

"Двое помощников шерифа делали свою работу, – подчеркивает шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва. – Видя, как кто-то просто подходит и начинает стрелять в них, это shit, это меня бесит. И в то же время это пугает меня. Нет никакого красивого способа сказать это".

Не меньше поразила реакция на это преступление. К больнице, где оперировали полицейских, подтянулись активисты Black Lives Matter. На время они даже заблокировали подъезд к отделению реанимации, так что не могли проехать скорые. Собравшиеся кричали, что желают раненым полицейским смерти.

"Я хочу передать сообщение семье этих свиней, – обращались собравшиеся к семьям раненных полицейских. – Я надеюсь, что они умрут в этом госпитале".

Дело сразу приобрело общенациональный резонанс. Дональд Трамп на митинге сторонников заявил, что левые радикальные движения в США объявили полицейским войну.

"Вы смотрели видео того животного, которое подошло к машине? Все это видели? Я назвал его животным, и меня критиковали люди, называвшие его животным. Они сказали, что он – человеческое существо. Он же не человек. Он – животное. Джо Байден выступает против смертной казни даже для тех, кто убивает полицейских, тех, кто ходят вокруг как хищники, кто убивает детей. Это люди, вроде бостонского террориста. Он выступает против смертной казни для бостонского террориста. Он хочет дать заключенным право голоса, он хочет, чтобы бостонский террорист мог голосовать? Я так не думаю", – заявляет президент США Дональд Трамп.

Стрелка пока так и не нашли. Джо Байден ограничился записью в твиттере.

"Эта хладнокровная стрельба является бессовестной, и виновный должен быть привлечен к ответственности. Насилие любого рода неправильно; те, кто совершает его, должны быть пойманы и наказаны. Джилл и я держим помощников шерифа и их близких в наших сердцах и молимся о полном выздоровлении", – заявил Джо Байден.

Выступающих на митингах против полиции агрессивных протестующих у демократов принято считать скорее униженными и оскорбленными. Но вот в Нью-Йорке за погромы были арестованы семеро анархистов, которые оказались детьми миллионеров и отпрысками нью-йоркской богемы. Среди них 20-летняя Клара Крэббер. Ее отец – преподаватель престижного университета, мать – высокооплачиваемый руководитель архитектурного бюро. У семейства есть квартира на Манхэттене за 2 миллиона долларов и загородный дом. Но дочь громит витрины в борьбе за социальную справедливость.

Еще один борец – 30-летний Франк Фурмейстер, арт-директор, работавший на такие крупные компании как Samsung и Pepsi. У одной из задержанных нашли манифест о свержении американского капитализма со ссылками на Сталина и Троцкого. На фоне всего этого Трамп заявил, что избирательной кампанией Байдена фактически управляет социалист Берни Сандерс и обвинил соперника в скрытых симпатиях к коммунистическим идеям.

"Джо Байден провел последние 47 лет, продавая Америку, сокращая ваши рабочие места, открывая границы, истощая наши вооруженные силы и жертвуя будущим ваших детей ради Китая. Я провел последние четыре года, возвращая наши рабочие места в Америку, защищая наши границы, восстанавливая нашу армию и противостоя Китаю, как никогда раньше. Сонный Джо Байден сдал ваше будущее. Вы знаете, где он сейчас? Он опять в своем проклятом бункере", – заявляет перед своими избирателями президент США Дональд Трамп.

Байден вновь сократил до минимума свои появления на публике. В этот раз покинул дом только ради важного семейного события: в католической церкви его внучка Натали Байден прошла обряд конфирмации – сознательного принятия христианской веры. После этого она получила поздравления от дедушки Джо.

Свой "привет" Байдену вновь передал Трамп. Выступая в Неваде, колеблющейся в выборе между кандидатами, президент продолжает собирать толпы сторонников. И впервые за три месяца он провел митинг не в открытом авиационном ангаре, а в закрытом помещении в Лас-Вегасе. По сути, напрямую нарушив противокороновирусные запреты штата на массовые мероприятия. Губернатор Невады – демократ – окрестил действия президента безрассудными и постыдными, Трамп в свою очередь назвал губернатора бездарностью, призвал открыть экономику штата. И вновь обрушился на Байдена.

"У меня была возможность познакомиться с председателем КНР Си Цзиньпином, с президентом России Владимиром Путиным. Я имею дело со всеми этими людьми, они очень сообразительные. И нам в США нужны очень сообразительные люди, а Джо совсем не подходит на этот пост", – подчеркнул Трамп.

В Неваде, где выступал Трамп, уже появились очаги лесных пожаров, которые вовсю бушуют сразу в нескольких соседних штатах на западе США. В огне – Вашингтон, Айдахо и Орегон, где дотла сгорел городок Детройт, что в двухстах километрах от Портленда. Счет погибшим уже идет на десятки. Дымом заволокло уже соседнюю Канаду – Ванкувер в смоге. Больше всего пожаров в Калифорнии – туда из Нью-Джерси на помощь отправили пожарные машины и технику. Груз был доставлен крупнейшим в мире самолетом "Руслан" частной российской транспортной компании.

"Машины отправятся на тушение пожаров. Ситуация такова, что в одиночку не справиться. Мы особенно ценим, что помощь нам пришла аж с Восточного побережья", – поблагодарил помощник заместителя начальника пожарной службы Марк Джонсон.

75% расходов на тушение пожаров берут на себя федеральные власти – Вашингтон. На подходе и поддержка другого рода прямо из Белого дома.

В Калифорнию, которую возглавляет губернатор-демократ, сегодня приедет Трамп, чтобы встретиться с пожарными и представителями агентства по чрезвычайным ситуациям. Президент США уже заявил, что причину такого масштаба ЧП видит в просчетах по организации лесной охраны. После COVID-19 тема небывалых пожаров на западе страны на глазах становится политической.