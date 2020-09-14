Трамп: в случае победы Байдена Соединенные Штаты погрузятся в анархию

Дональд Трамп обвинил своего соперника Джо Байдена в пренебрежительном отношении к полицейским. Заявил, что в случае победы демократа на выборах к власти в США придут анархисты. С такими словами глава Белого дома обратился к своим сторонникам в штате Невада.

Дональд Трамп грубо нарушает защитные меры в условиях пандемии COVID-19. Такую претензию озвучили в администрации города Хендерсон, штат Невада, где у президента назначена предвыборная встреча со сторонниками на территории одного из заводов. Местные власти заявили, что собрания свыше 50 человек запрещены, за нарушение предприятию грозит штраф 500 долларов или даже отзыв лицензии. В штабе Трампа отмахнулись: встреча с ним не опаснее, чем массовые протесты. Да и вход на мероприятие – только в маске, после измерения температуры и дезинфекции рук. Впрочем, желающих пообщаться с Трампом защитные меры не особо заботят.

"Я не собираюсь носить маску. Я здоровый американец. И никто тут не выглядит больным. А что касается социального дистанцирования, я очень сомневаюсь, что от него есть толк", – говорит Джон Барро.

"Я не соблюдаю социальную дистанцию уже две недели. Раньше соблюдала, потому что хотела выглядеть правильной и послушной. Но сейчас подумала и решила, что мне плевать", – заявляет Ру Финикс.

Сам Трамп по-прежнему обвиняет в пандемии Китай. И считает, что Пекин намеренно распространил этот вирус по миру, чтобы нанести удар по экономике всех стран. А своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена снова обвинил в дезинформации и подогревании массовых протестов в США.

"Сонный Джо Байден сдался. Вы знаете, где он сейчас? Он опять в своем проклятом подвале. Он спрятался. Он способен лишь исподтишка размещать злобную рекламу на телевидении и называть американских солдат лузерами. И бороться с полицией, которая вообще-то нас защищает", – заявил президент США Дональд Трамп.

Протесты в Штатах не утихают уже больше трех месяцев. В адрес полицейских сыплются все новые обвинения. Так, в Джорджии уволили заместителя шерифа за чрезмерное применение силы при задержании афроамериканца. Заведено уголовное дело.

Тем временем власти США готовы отдать вознаграждение в 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать мужчину, стрелявшего на той неделе в двух полицейских в Лос-Анджелесе. Дональд Трамп и вовсе грозит преступнику смертной казнью, о чем заявил в Twitter.

Джо Байден в разгар предвыборной гонки далеко не так активен, как Трамп. Пресса по-прежнему недовольна, что он так редко появляется на публике. Поддержать его, причем не только словом, решил бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который тоже пытался баллотироваться. Он заявил, что выделит на кампанию Байдена во Флориде 100 миллионов долларов. Флорида – один из колеблющихся штатов. А Трамп уже сегодня собирается в горящую Калифорнию, которая обычно отдает голоса за демократов. Глава Белого дома намерен посетить оперативный штаб пожарных.