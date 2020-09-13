Ведущий CNN прервал интервью с помощником президента США

Ведущий американского телеканала CNN бросил интервьюировать главу Национального совета по торговле при Белом доме Питером Наварро и вывел его из прямого эфира.

Беседа, переросшая в перепалку, была посвящена готовящейся к выходу в свет книге американского журналиста Боба Вудворда. В ней автор утверждает, что президент Дональд Трамп еще до распространения коронавируса в США знал об опасности инфекции. В том числе американский лидер в разговоре с Вудвордом якобы указывал на то, что коронавирус может быть в пять раз более смертелен, чем грипп. Однако, как отметил ведущий телеканала Джейк Таппер, спустя две недели в ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп отрицал такую вероятность.

Таппер поинтересовался у помощника Трампа, почему хозяин Белого дома "лгал об опасности коронавируса", в ответ Наварро начал рассказывать о мерах, которые предпринимала президентская администрация по борьбе с вирусом. Наварро заступился за президента и его действия, сославшись на противоположные точки зрения экспертов-вирусологов. Президент был абсолютно прав в том, что не хотел запугивать население, считает он.

Таппер разозлился и прервал собеседника резкой фразой "Вы не отвечаете на мой вопрос!" и вывел Наварро из эфира.

На этой неделе Трамп во время традиционной пресс-конференции в Белом доме заявил, что не утаивал от граждан правду относительно опасности коронавируса и лишь призывал сохранять спокойствие. А его ровное поведение было вызвано лучшими побуждениями – показать уверенность лидера нации и продемонстрировать, что со страной все будет хорошо.

По статистике, в США от коронавируса скончались уже 193 тысячи человек, по этим показателям страна находится на первом месте в мире.