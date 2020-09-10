Джо Байден вылил на Трампа очередную порцию обвинений

Бездействие Дональда Трампа в борьбе с коронавирусом стоило десятков тысяч жизней. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, комментируя публикацию выдержек из книги журналиста Боба Вудворда. В ней говорится, что Трамп знал об опасности ковида и намеренно умалчивал о возможных масштабах пандемии.

Некомпетентность и медлительность, которая стоила десятков тысяч жизней. Так прокомментировал кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден публикацию CNN с выдержками из книги американского журналиста Боба Будворда "Ярость". В ней утверждается, что глава Белого Дома еще до пика пандемии в США знал о том, насколько опасен коронавирус.

"Мы узнали, что президент в феврале Трамп в беседе с журналистом Бобом Вудвортом говорил, что он знал об опасности COVID-19, знал, насколько смертоносен этот вирус – и специально преуменьшал его значение. Он сознательно врал американскому народу в течение нескольких месяцев и не выполнял свои обязанности. Это предательство, стоившее многих жизней. Эксперты говорят, что, прими Трамп меры на неделю раньше – 36 тысяч человек были бы спасены", – заявил Джо Байден, кандидат в президенты США.

Ещё больше поводов для критики президента – демократы получат 15-го сентября, когда книга репортёра будет опубликована. Любопытно, что сам Трамп частично признал вину: мол, о чём-то пришлось умолчать, чтобы не посеять среди населения панику.

"Возможно, в некотором смысле я промолчал, но только потому что люблю эту страну и я не хочу, чтобы люди были напуганы, не хочу создавать панику. Мы должны демонстрировать уверенность, силу. Тем более, что мы незамедлительно начали закупки по всему миру масок, защитных средств, не повышали на них цен до такой степени, чтобы они становились недоступными", – парировал Дональд Трамп, президент США.

Что касается вакцины – в Белом Доме заверили, что препарат будет готов до конца года, даже несмотря на сообщения одной из компаний-разработчиков о приостановке испытаний из-за серьезных осложнений у одного из добровольцев, участвовавших в тестах.

"Да, одна из компаний приостановила разработку – но это обычная практика для третьей фазы испытаний в случае обнаружения серьезных побочных эффектов. В то же время ещё две компании продолжают работу. Мы делаем это не для победы на выборах, а для спасения людей. И мы получим эффективную и безопасную вакцину до конца года", – заверила Кейли Макинани, пресс-секретарь Белого дома.

Помимо борьбы с коронавирусом, Трампу предстоит решить ещё одну проблему: протесты и беспорядки, которые устраивают участники движения BLM. В Портленде и Лос-Анджелесе митинги против расизма и насилия со стороны правоохранительных органов – вновь закончились столкновениями с полицией. Президент неоднократно предлагал установить полный контроль над ситуацией введением в города нацгвардии, но местные власти отказываются от присутствия на улицах военнослужащих.

Аналитики, тем временем, подсчитали, что штаб Трампа значительно проигрывает кампании Байдена по сумме финансирования. Демократу удалось собрать в августе 364 миллиона долларов. По его словам, подавляющая часть средств была получена от простых американцев через онлайн-пожертвования. У Трампа бюджет меньше на 150 миллионов, но он уже заявил о готовности тратить деньги из собственного кармана.