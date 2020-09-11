Общественный транспорт в России может стать бесплатным

Согласно обновленному проекту транспортной стратегии РФ, через 15 лет проезд в общественном транспорте может стать бесплатным. Минтранс уточнил, что это станет возможным, если по большинству дорог страны будет введен платный проезд на личных авто.

Режим "пользователь платит" для всех автолюбителей страны подразумевает, что с 2025 года за проезд по трассам регионального значения станет платным, передает ТАСС. Такая система будет стимулировать использование общественного транспорта и сокращать поездки на личном авто в крупных городах. Также в министерстве предложили поощрять поездки внутри городов и населенных пунктов на велосипедах и самокатах. В районах массовой застройки Минтранс планирует развивать легкий рельсовый транспорт и метро.

В настоящее время, по данным министерства, россияне предпочитают личный, а не общественный транспорт.