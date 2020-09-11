Эксперты оценили идею Минтранса о бесплатном проезде

Автоэксперты прокомментировали идею Минтранса к 2035 году ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Многие считают, что такая инициатива является немотивированной, нецелесообразной и бесперспективной.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов отметил, что не может поддержать никакие проекты, направленные на еще большее обременение автомобилистов дополнительными платежами. Эксперт считает, что водители не пересядут на общественный транспорт, поскольку это как "пчелы против меда". По словам Холодова, даже если это и случится, то платить за поездки будет некому.

Член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков считает, что у предложенного Минтрансом проекта перспективы являются очень сомнительными. По словам эксперта, для введения подобного нужно иметь представление о том, каким регионам и городам России необходим бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает РИА Новости.

Глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко считает, что проект ведомства выглядит красиво, но к нему остается много вопросов. Эксперту не нравится, что большинство дорог станут платными для автомобилистов. Кроме того, он не понимает, куда будут идти эти платежи.

Минтранс ранее подготовил проект транспортной стратегии, согласно которому к 2035 году может быть осуществлен переход к платности для всех категорий пользователей автодорог. Также данная инициатива подразумевает, что граждане смогут пользоваться общественным транспортном на бесплатной основе.