Еда и секс: Папа Римский назвал божественные удовольствия

Удовольствия от секса с любимым человеком или хорошей еды являются божественными, считает Папа Римский Франциск.

Его высказывания о божественных удовольствиях содержатся в книге Terra Futura известного эколога и активиста Карло Петрини. Книга представляет собой беседы между Петрини и Папой Римским на разные темы – биологическое разнообразие, экономика, миграция, образование. Все они рассматриваются с духовной точки зрения.

"Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное", — сказал понтифик.

Он добавил, что католическая церковь всегда осуждала бесчеловечное, грубое, пошлое удовольствие, но принимала человеческое, простое, нравственное удовольствие. Удовольствие от еды помогает оставаться человеку здоровым, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

Чрезмерная мораль, которая отрицает удовольствия, существовала в церкви раньше. Но это произошло, по словам Франциска, из-за неправильной трактовки христианского послания, пишет France 24.