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Коронавирус 26 минут назад

11 сентября 2020 10:51

Прирост больных COVID-19 в России повышается третий день подряд


AP Images

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах России вырос до 5504 случаев, скончались за минувшие 24 часа 102 пациента.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал оперативный штаб.

Рост инфицированных коронавирусной пневмонией в РФ повышается третий день подряд: 8 сентября зафиксировано 5099 новых случаев, 9 сентября – 5218, 10 сентября – 5363.

Всего же на сегодня в России отмечено 1 046 370 случаев заражения COVID-19, вылечились 862 373 человек, умерли 18 263.

Проведено почти 40 миллионов тестов на коронавирусную пневмонию, под наблюдением врачей находятся 209 628 человек.

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