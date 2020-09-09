Суточный прирост заболевших ковидом стал самым большим с середины августа

В России за прошедшие сутки зафиксировано 5 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. У 22,9 процента инфицированных не было клинических проявлений болезни. Скончались 142 пациента. Такие данные приводит оперативный штаб.

Накануне в России было 5099 новых случаев, 7 сентября – 5185, 6 сентября – 5195, 5 сентября – 5205. Таким образом, нынешний суточный прирост стал самым большим с середины августа.

Всего в России зарегистрировано 1 041 007 случаев COVID-19. Скончались 18 135 человек, 856 458 выздоровели. Таким образом, общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 166 414.

В Москве выявлено 642 новых случая COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1 338 выздоровевших. Всего в столице заболели 268 384 человека.

Коэффициент распространения инфекции в Москве составил 0,99, в России в целом – 1,02. Проведено более 39,2 миллиона тестов на COVID-19.

Накануне Минздрав сообщил, что первая партия вакцины "Спутник V", которая была разработана центром имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот.